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  3. Son dakika! Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!

Son dakika! Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Son dakika! Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!

Son dakika haberi... Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Alınan ilk bilgilere göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın devam ederken ekiplerinin müdahalesinin de sürdüğü ifade edildi.

Ayrıntılar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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