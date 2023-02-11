Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?

6 Şubat saat 04.17 sularında merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yurt genelinde okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla Türkiye genelinde OHAL ilan edilmişti. Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi? Öğrenciler ve veliler bu sorulara yanıt arıyor. İşte bu soruların cevabı haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?

Kahramnamaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremler sonrası 10 il enkaz altında kalmış birçok vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden olan Kahramanmaraş depremi sonrası depremden etkilendi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla okullar tatil edilmişti. Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için OHAL ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi? vatandaşlar bu soruların cevabını arıyor.

Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK 2023? ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son Haberler
Lucas Perez Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perez Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Perez Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perez Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Griego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Griego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Griego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Griego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?