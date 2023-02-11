Kahramnamaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremler sonrası 10 il enkaz altında kalmış birçok vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden olan Kahramanmaraş depremi sonrası depremden etkilendi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla okullar tatil edilmişti. Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için OHAL ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi? vatandaşlar bu soruların cevabını arıyor.

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ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK 2023? ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

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Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak.