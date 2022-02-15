Son Dakika | Ünlü şarkıcı Arif Şentürk hayatını kaybetti!

Rumeli türkülerinin usta yorumcusu 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakıma tedaviye alınan Şentürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan Arif Şentürk geçtiğimiz ay katıldığı programda yorgun görüntüsüne karşın, seslendirdiği sevilen şarkılarıyla ekran başındaki mest etmişti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı.

Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.