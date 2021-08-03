Son dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! İki saatlik sonra kontrol altın alındı

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Sorkun köyündeki Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖYLÜLER EKİPLERE DESTEK OLUYOR

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara jandarma ve köylülerde destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

7 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.