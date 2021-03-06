Son dakika... Usta oyuncu Altan Karındaş hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesi belediyesinin huzurevinde 10 yıldır ikamet eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Tiyatrocu Nedim Şaban, Karındaş'ın ölümüne ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. " dedi.