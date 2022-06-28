Son dakika! Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Son dakika! Kariyer hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol almış, Türkiye sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 85 yaşındaki usta oyuncu, geçtiğimiz gece evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Arkın, milyonları gerisinde bırakarak hayata gözlerini yumdu.

FİLMOGRAFİ

2014 Panzehir

2014 Gulyabani

2008 Çılgın Dersane Kampta

2008 Afacanlar Sınıfı

2007 Natuk Baytan Belgeseli

2007 Hicran Sokağı

2007 Çılgın Dersane

2006 Fantastiğin Sineması

2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

1998 Gülün Bittiği Yer

1990 İki Başlı Dev

1990 Oğulcan

1989 Polis Dosyası

1989 Eski Silah

1989 Doktorlar

1989 Av

1988 Yaşamak

1988 Yasak İlişki

1988 Şafak Sökerken

1988 Muhteşem Serseri

1988 Küçük Dostum

1988 Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

1988 Emanet-2

1988 Bombacı

1988 Babam ve Ben

1987 Tanık

1987 Şeytanın Oğulları

1987 Sürgündeki Adam

1987 Son Kahramanlar

1987 Sevdam Benim

1987 Sen Ağlama

1987 İnsan Avcıları

1987 Dört Hergele

1987 Dökülen Yapraklar (Video)

1987 Damga

1987 Cehennem Ateşi

1987 Bitmeyen Adam

1987 Asılacak Adam

1986 Yedi Bela

1986 Yalnız Adam

1986 Veda

1986 Vazife Uğruna

1986 Sokakların Kanunu

1986 Sokak Kavgacısı

1986 Silah Arkadaşları

1986 Sert Adam

1986 Ölümsüz Aşk

1986 Ölüm Avcısı (Video)

1986 Melek Yüzlü Cani / Nefret

1986 Kral Affetmez

1986 Kavga

1986 Kanca

1986 Gırgır Hafiye

1986 Babanın Oğlu

1986 Tokatçılar

1985 Son Darbe

1985 Paranın Esiri

1985 Paramparça

1985 Mahkum

1985 Katiller De Ağlar

1985 Kaplanlar

1985 Kanun Adamı

1985 Kaçış

1985 Doruk

1985 Biz Bir Aileyiz

1985 Bin Defa Ölürüm

1985 Ateş Çemberi (Video)

1985 Kahreden Gençlik

1984 Yaşadıkça

1984 Ölüm Savaşçısı

1984 Kartal Bey

1984 Kanun Kanundur

1984 Dev Kanı

1984 Deli Fişek

1984 Birkaç Güzel Gün İçin

1984 Bırakın Yaşasınlar

1984 Alev Alev

1983 Ölüme Son Adım

1983 İntikam Benim

1983 İdamlık

1983 Erkekçe

1983 En Büyük Yumruk

1983 Çöl

1983 Vahşi Kan

1982 Son Savaşçı

1982 Son Akın

1982 Ölümsüz

1982 Kelepçe

1982 Kanije Kalesi

1982 Gırgır Ali

1982 Dünyayı Kurtaran Adam

1982 Dört Yanım Cehennem

1981 Unutulmayanlar

1981 Takip

1981 Önce Hayaller Ölür

1981 Öğretmen Kemal

1981 Kader Arkadaşı

1981 İntikam Yemini

1981 Acı Günler

1981 Su

1980 Küçük Şahit

1980 Sarışın Tehlike

1980 Rüzgar

1980 Rahmet ve Gazap

1980 Kartal Murat

1980 Destan

1979 Vatandaş Rıza

1979 Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek

1979 Üç Sevgilim

1979 Süpermenler

1979 Pusu

1979 Küskün Çiçek

1979 Kanun Gücü

1979 İki Cambaz

1979 Canikom

1978 Vahşi Gelin

1978 Ölüm Görevi

1978 Maden

1978 Kılıç Bey

1978 Kara Murat Devler Savaşıyor

1978 Kaplanlar Ağlamaz

1978 İnsanları Seveceksin

1978 Görünmeyen Düşman

1978 Gelincik

1978 Baskın (Kısa Film)

1978 Baba Kartal

1977 Yıkılmayan Adam

1977 Sevgili Oğlum

1977 Satılmış Adam

1977 Kara Murat Denizler Hakimi

1977 İstasyon

1977 Hakanlar Çarpışıyor

1977 Güneş Ne Zaman Doğacak

1977 Cemil Dönüyor

1977 Baskın

1977 Baba Ocağı

1977 Altay'dan Gelen Yiğit

1977 Akrep Yuvası

1977 Adalet

1976 Yarınsız Adam

1976 Tuzak

1976 Tek Başına

1976 Mağlup Edilemeyenler

1976 Korkusuz Cengaver

1976 Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı

1976 Hınç

1976 Deli Şahin

1976 Darbe

1976 Che Carambole Ragazzi

1976 Babanın Suçu

1975 Üç Kağıtçılar

1975 Şafakta Buluşalım

1975 Soysuzlar

1975 Kılıç Aslan

1975 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

1975 İnsan Avcısı

1975 Deli Yusuf

1975 Cemil

1975 Babanın Oğlu

1975 Babaların Babası

1975 Babacan

1974 Yalnız Adam

1974 Önce Vatan

1974 Oğul

1974 Kin

1974 Karateciler İstanbul'da

1974 Kara Murat Ölüm Emri / Kardeş Kanı

1974 Dayı

1974 Bırakın Yaşayalım / Pusu

1974 Belalılar

1974 Battal Gazi'nin Oğlu

1974 Babalık

1974 Ayrı Dünyalar

1973 Yumurcak Küçük Kovboy

1973 Yanaşma

1973 Vurgun

1973 Kuşçu

1973 Kara Murat Fatih'in Fermanı

1973 Gönülden Yaralılar

1973 Çaresizler

1973 Battal Gazi Geliyor

1973 Acı Hayat

1972 Yaralı Kurt

1972 Murat İle Nazlı

1972 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

1972 Hayatımın En Güzel Yılları

1972 Günahsızlar

1972 Çöl Kartalı

1972 Battal Gazi'nin İntikamı

1972 Alın Yazısı

1972 Mahkum

1971 Yusuf ile Züleyha / Hazreti Yusuf

1971 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

1971 Vahşi Çiçek

1971 Severek Ayrılalım

1971 Satın Alınan Koca

1971 Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri

1971 Küçük Sevgilim

1971 İki Esir

1971 Her şey Oğlum İçin

1971 Hak Yolu

1971 Fakir Aşıkların Romanı

1971 Cehenneme Bir Yolcu

1971 Battal Gazi

1971 Adını Anmayacağım

1971 Oyun Bitti

1970 Selahattin Eyyubi

1970 Hayatım Sana Feda

1970 Ferhat ile Şirin

1970 Arım, Balım, Peteğim

1970 Adsız Cengaver

1970 Yarım Kalan Saadet

1969 Vatan Ve Namık Kemal

1969 Sevgili Babam

1969 Osmanlı Kartalı

1969 Melikşah

1969 Malkoçoğlu Cem Sultan

1969 Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

1969 Lekeli Melek

1969 İnsanlar Yaşadıkça

1969 Hayat Kavgası

1969 Büyük Yemin

1969 Aşk Mabudesi

1969 Ala Geyik

1968 Ayşecik / Yüzbaşının Kızı

1968 Şafak Sökmesin

1968 Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)

1968 Malkoçoğlu Kara Korsan

1968 Köroğlu

1968 Kader

1968 İlk ve Son

1968 Hacı Murat Geliyor

1968 Gök Bayrak

1968 Eşkiya Halil / Haydut

1968 Beş Ateşli Kadın

1968 Belalı Hayat

1968 Baharda Solan Çiçek

1968 Artık Sevmiyeceğim

1968 Acı İntikam

1967 Zengin ve Serseri

1967 Zehirli Hayat

1967 Yüzbaşı Kemal

1967 Yıkılan Yuva

1967 Silahlı Paşazade

1967 Seni Affedemem

1967 Ringo Kid

1967 Pranga Mahkumu

1967 Namus Borcu

1967 Malkoçoğlu Krallara Karşı

1967 Kırbaç Altında

1967 İdam Günü

1967 Hacı Murat

1967 Cici Gelin

1967 Bir Şoförün Gizli Defteri

1967 Alpaslan'ın Fedaisi Alpago

1966 Yakut Gözlü Kedi

1966 Şafakta Üç Kurşun

1966 Suçsuz Firari

1966 Malkoçoğlu

1966 Kolsuz Kahraman

1966 Kıskanç Kadın

1966 Karanlıklar Meleği

1966 İntikam Uğruna

1966 İntikam Ateşi

1966 İki Yabancı

1966 Göklerdeki Sevgili

1966 Fakir Bir Kız Sevdim

1966 Dişi Düşman

1966 Damgalı Adam

1966 Çıtkırıldım

1966 Cibali Karakolu

1966 Ayrılık Şarkısı

1966 Affedilmeyen

1966 Acı Tesadüf

1965 Sürtük

1965 Silahların Sesi

1965 Sevişmek Yasak

1965 Sevgim Ve Gururum

1965 Serseri Aşık

1965 Satılık Kalp

1965 Ölüme Kadar / Ölümden Beter

1965 Kırık Hayatlar

1965 İnatçı Gelin

1965 Horasan'ın Üç Atlısı

1965 Horasan'dan Gelen Bahadır

1965 Haremde Dört Kadın

1965 Fakir Gencin Romanı

1965 Dudaktan Kalbe

1965 Devlerin Kavgası

1965 Canım Sana Feda

1965 Aşk ve İntikam

1965 Ah Bu Dünya

1964 Aşk ve Kin

1964 Yankesici Kız

1964 Yalnız Değiliz

1964 Şoför Nebahat Ve Kızı

1964 Sıkı Dur Geliyorum

1964 İstanbul'un Kızları

1964 İstanbul Sokaklarında

1964 Hepimiz Kardeşiz

1964 Günah Kadınları

1964 Gurbet Kuşları

1964 Gözleri Ömre Bedel

1964 Çöpçatanlar Kampı

1964 Cehennem Arkadaşları

1964 Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

TELEVİZYON

2012 Harem

2010 Arka Sokaklar

2008 Kırmızı Işık

2005 Ölümüne Sevdalar

2005 Köpek

2004 Cennet Mahallesi

2003 Serseri Şahin

2002 Reyting Hamdi

2001 Bıçak Sırtı (TV Filmi)

2001 Gölge Ekibi (TV Filmi)

2000 Karate Can

1995 Bizim Ev

1994 Uyuşturucu

1993 Zirvedekiler

1993 Şişeler

1993 Merhamet

1993 Kumarbaz

1992 Polis

1989 Doktorlar

1986 Olacak O Kadar

YÖNETMEN

1990 Oğulcan

1988 Şafak Sökerken

1988 Küçük Dostum

1988 Bombacı

1987 Tanık

1987 Şeytanın Oğulları

1987 Sürgündeki Adam

1987 Son Kahramanlar

1987 Sevdam Benim

1987 Dökülen Yapraklar (Video)

1987 Cehennem Ateşi

1987 Bitmeyen Adam

1987 Asılacak Adam

1986 Yalnız Adam

1986 Veda

1986 Sokakların Kanunu

1986 Sokak Kavgacısı

1986 Silah Arkadaşları

1986 Ölümsüz Aşk

1986 Ölüm Avcısı (Video)

1986 Kral Affetmez

1986 Kavga

1986 Gırgır Hafiye

1986 Babasının Oğlu

1985 Mahkum

1985 Kaplanlar

1985 Kanun Adamı

1985 Kaçış

1985 Ateş Çemberi (Video)

1984 Ölüm Savaşçısı

1984 Birkaç Güzel Gün İçin

1981 Önce Hayaller Ölür

1980 Rüzgar

1980 Kartal Murat

1979 Vatandaş Rıza

1979 Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek

1979 Üç Sevgilim

1979 Küskün Çiçek

1979 Kanun Gücü

1978 Ölüm Görevi

1978 Görünmeyen Düşman

1978 Baba Kartal

1977 Sevgili Oğlum

1976 Tek Başına

1976 Deli Şahin

SENARYO

1990 Oğulcan

1989 Eski Silah

1988 Şafak Sökerken

1988 Bombacı

1987 İnsan Avcıları

1987 Tanık

1987 Şeytanın Oğulları

1987 Sürgündeki Adam

1987 Son Kahramanlar

1987 Sevdam Benim

1987 Dökülen Yapraklar (Video)

1987 Bitmeyen Adam

1987 Asılacak Adam

1986 Yalnız Adam

1986 Veda

1986 Sokakların Kanunu

1986 Sokak Kavgacısı

1986 Silah Arkadaşları

1986 Ölüm Avcısı (Video)

1986 Kavga

1985 Kaplanlar

1985 Kanun Adamı

1985 Kaçış

1985 Ateş Çemberi (Video)

1985 Son Darbe

1984 Ölüm Savaşçısı

1983 İntikam Benim

1983 Vahşi Kan

1983 Çöl

1982 Ölümsüz

1982 Son Savaşçı

1982 Gırgır Ali

1982 Dünyayı Kurtaran Adam

1982 Dört Yanım Cehennem

1981 Önce Hayaller Ölür

1979 Kanun Gücü

ÖDÜLLERİ

2013 Engelsiz Yaşam Vakfı - Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü

2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2013 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

1976 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En iyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mağlup Edilemeyenler

1972 Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Yaralı Kurt

1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, İnsanlar Yaşadıkça

1963 Artist Mecmuası, Artist Yarışması - 1.lik Ödülü