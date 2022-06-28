Son dakika! Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
Son dakika! Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Son dakika! Kariyer hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol almış, Türkiye sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 85 yaşındaki usta oyuncu, geçtiğimiz gece evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Arkın, milyonları gerisinde bırakarak hayata gözlerini yumdu.
FİLMOGRAFİ
2014 Panzehir
2014 Gulyabani
2008 Çılgın Dersane Kampta
2008 Afacanlar Sınıfı
2007 Natuk Baytan Belgeseli
2007 Hicran Sokağı
2007 Çılgın Dersane
2006 Fantastiğin Sineması
2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
1998 Gülün Bittiği Yer
1990 İki Başlı Dev
1990 Oğulcan
1989 Polis Dosyası
1989 Eski Silah
1989 Doktorlar
1989 Av
1988 Yaşamak
1988 Yasak İlişki
1988 Şafak Sökerken
1988 Muhteşem Serseri
1988 Küçük Dostum
1988 Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988 Emanet-2
1988 Bombacı
1988 Babam ve Ben
1987 Tanık
1987 Şeytanın Oğulları
1987 Sürgündeki Adam
1987 Son Kahramanlar
1987 Sevdam Benim
1987 Sen Ağlama
1987 İnsan Avcıları
1987 Dört Hergele
1987 Dökülen Yapraklar (Video)
1987 Damga
1987 Cehennem Ateşi
1987 Bitmeyen Adam
1987 Asılacak Adam
1986 Yedi Bela
1986 Yalnız Adam
1986 Veda
1986 Vazife Uğruna
1986 Sokakların Kanunu
1986 Sokak Kavgacısı
1986 Silah Arkadaşları
1986 Sert Adam
1986 Ölümsüz Aşk
1986 Ölüm Avcısı (Video)
1986 Melek Yüzlü Cani / Nefret
1986 Kral Affetmez
1986 Kavga
1986 Kanca
1986 Gırgır Hafiye
1986 Babanın Oğlu
1986 Tokatçılar
1985 Son Darbe
1985 Paranın Esiri
1985 Paramparça
1985 Mahkum
1985 Katiller De Ağlar
1985 Kaplanlar
1985 Kanun Adamı
1985 Kaçış
1985 Doruk
1985 Biz Bir Aileyiz
1985 Bin Defa Ölürüm
1985 Ateş Çemberi (Video)
1985 Kahreden Gençlik
1984 Yaşadıkça
1984 Ölüm Savaşçısı
1984 Kartal Bey
1984 Kanun Kanundur
1984 Dev Kanı
1984 Deli Fişek
1984 Birkaç Güzel Gün İçin
1984 Bırakın Yaşasınlar
1984 Alev Alev
1983 Ölüme Son Adım
1983 İntikam Benim
1983 İdamlık
1983 Erkekçe
1983 En Büyük Yumruk
1983 Çöl
1983 Vahşi Kan
1982 Son Savaşçı
1982 Son Akın
1982 Ölümsüz
1982 Kelepçe
1982 Kanije Kalesi
1982 Gırgır Ali
1982 Dünyayı Kurtaran Adam
1982 Dört Yanım Cehennem
1981 Unutulmayanlar
1981 Takip
1981 Önce Hayaller Ölür
1981 Öğretmen Kemal
1981 Kader Arkadaşı
1981 İntikam Yemini
1981 Acı Günler
1981 Su
1980 Küçük Şahit
1980 Sarışın Tehlike
1980 Rüzgar
1980 Rahmet ve Gazap
1980 Kartal Murat
1980 Destan
1979 Vatandaş Rıza
1979 Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek
1979 Üç Sevgilim
1979 Süpermenler
1979 Pusu
1979 Küskün Çiçek
1979 Kanun Gücü
1979 İki Cambaz
1979 Canikom
1978 Vahşi Gelin
1978 Ölüm Görevi
1978 Maden
1978 Kılıç Bey
1978 Kara Murat Devler Savaşıyor
1978 Kaplanlar Ağlamaz
1978 İnsanları Seveceksin
1978 Görünmeyen Düşman
1978 Gelincik
1978 Baskın (Kısa Film)
1978 Baba Kartal
1977 Yıkılmayan Adam
1977 Sevgili Oğlum
1977 Satılmış Adam
1977 Kara Murat Denizler Hakimi
1977 İstasyon
1977 Hakanlar Çarpışıyor
1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
1977 Cemil Dönüyor
1977 Baskın
1977 Baba Ocağı
1977 Altay'dan Gelen Yiğit
1977 Akrep Yuvası
1977 Adalet
1976 Yarınsız Adam
1976 Tuzak
1976 Tek Başına
1976 Mağlup Edilemeyenler
1976 Korkusuz Cengaver
1976 Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1976 Hınç
1976 Deli Şahin
1976 Darbe
1976 Che Carambole Ragazzi
1976 Babanın Suçu
1975 Üç Kağıtçılar
1975 Şafakta Buluşalım
1975 Soysuzlar
1975 Kılıç Aslan
1975 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
1975 İnsan Avcısı
1975 Deli Yusuf
1975 Cemil
1975 Babanın Oğlu
1975 Babaların Babası
1975 Babacan
1974 Yalnız Adam
1974 Önce Vatan
1974 Oğul
1974 Kin
1974 Karateciler İstanbul'da
1974 Kara Murat Ölüm Emri / Kardeş Kanı
1974 Dayı
1974 Bırakın Yaşayalım / Pusu
1974 Belalılar
1974 Battal Gazi'nin Oğlu
1974 Babalık
1974 Ayrı Dünyalar
1973 Yumurcak Küçük Kovboy
1973 Yanaşma
1973 Vurgun
1973 Kuşçu
1973 Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973 Gönülden Yaralılar
1973 Çaresizler
1973 Battal Gazi Geliyor
1973 Acı Hayat
1972 Yaralı Kurt
1972 Murat İle Nazlı
1972 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
1972 Hayatımın En Güzel Yılları
1972 Günahsızlar
1972 Çöl Kartalı
1972 Battal Gazi'nin İntikamı
1972 Alın Yazısı
1972 Mahkum
1971 Yusuf ile Züleyha / Hazreti Yusuf
1971 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971 Vahşi Çiçek
1971 Severek Ayrılalım
1971 Satın Alınan Koca
1971 Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
1971 Küçük Sevgilim
1971 İki Esir
1971 Her şey Oğlum İçin
1971 Hak Yolu
1971 Fakir Aşıkların Romanı
1971 Cehenneme Bir Yolcu
1971 Battal Gazi
1971 Adını Anmayacağım
1971 Oyun Bitti
1970 Selahattin Eyyubi
1970 Hayatım Sana Feda
1970 Ferhat ile Şirin
1970 Arım, Balım, Peteğim
1970 Adsız Cengaver
1970 Yarım Kalan Saadet
1969 Vatan Ve Namık Kemal
1969 Sevgili Babam
1969 Osmanlı Kartalı
1969 Melikşah
1969 Malkoçoğlu Cem Sultan
1969 Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
1969 Lekeli Melek
1969 İnsanlar Yaşadıkça
1969 Hayat Kavgası
1969 Büyük Yemin
1969 Aşk Mabudesi
1969 Ala Geyik
1968 Ayşecik / Yüzbaşının Kızı
1968 Şafak Sökmesin
1968 Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
1968 Malkoçoğlu Kara Korsan
1968 Köroğlu
1968 Kader
1968 İlk ve Son
1968 Hacı Murat Geliyor
1968 Gök Bayrak
1968 Eşkiya Halil / Haydut
1968 Beş Ateşli Kadın
1968 Belalı Hayat
1968 Baharda Solan Çiçek
1968 Artık Sevmiyeceğim
1968 Acı İntikam
1967 Zengin ve Serseri
1967 Zehirli Hayat
1967 Yüzbaşı Kemal
1967 Yıkılan Yuva
1967 Silahlı Paşazade
1967 Seni Affedemem
1967 Ringo Kid
1967 Pranga Mahkumu
1967 Namus Borcu
1967 Malkoçoğlu Krallara Karşı
1967 Kırbaç Altında
1967 İdam Günü
1967 Hacı Murat
1967 Cici Gelin
1967 Bir Şoförün Gizli Defteri
1967 Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
1966 Yakut Gözlü Kedi
1966 Şafakta Üç Kurşun
1966 Suçsuz Firari
1966 Malkoçoğlu
1966 Kolsuz Kahraman
1966 Kıskanç Kadın
1966 Karanlıklar Meleği
1966 İntikam Uğruna
1966 İntikam Ateşi
1966 İki Yabancı
1966 Göklerdeki Sevgili
1966 Fakir Bir Kız Sevdim
1966 Dişi Düşman
1966 Damgalı Adam
1966 Çıtkırıldım
1966 Cibali Karakolu
1966 Ayrılık Şarkısı
1966 Affedilmeyen
1966 Acı Tesadüf
1965 Sürtük
1965 Silahların Sesi
1965 Sevişmek Yasak
1965 Sevgim Ve Gururum
1965 Serseri Aşık
1965 Satılık Kalp
1965 Ölüme Kadar / Ölümden Beter
1965 Kırık Hayatlar
1965 İnatçı Gelin
1965 Horasan'ın Üç Atlısı
1965 Horasan'dan Gelen Bahadır
1965 Haremde Dört Kadın
1965 Fakir Gencin Romanı
1965 Dudaktan Kalbe
1965 Devlerin Kavgası
1965 Canım Sana Feda
1965 Aşk ve İntikam
1965 Ah Bu Dünya
1964 Aşk ve Kin
1964 Yankesici Kız
1964 Yalnız Değiliz
1964 Şoför Nebahat Ve Kızı
1964 Sıkı Dur Geliyorum
1964 İstanbul'un Kızları
1964 İstanbul Sokaklarında
1964 Hepimiz Kardeşiz
1964 Günah Kadınları
1964 Gurbet Kuşları
1964 Gözleri Ömre Bedel
1964 Çöpçatanlar Kampı
1964 Cehennem Arkadaşları
1964 Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
TELEVİZYON
2012 Harem
2010 Arka Sokaklar
2008 Kırmızı Işık
2005 Ölümüne Sevdalar
2005 Köpek
2004 Cennet Mahallesi
2003 Serseri Şahin
2002 Reyting Hamdi
2001 Bıçak Sırtı (TV Filmi)
2001 Gölge Ekibi (TV Filmi)
2000 Karate Can
1995 Bizim Ev
1994 Uyuşturucu
1993 Zirvedekiler
1993 Şişeler
1993 Merhamet
1993 Kumarbaz
1992 Polis
1989 Doktorlar
1986 Olacak O Kadar
YÖNETMEN
1990 Oğulcan
1988 Şafak Sökerken
1988 Küçük Dostum
1988 Bombacı
1987 Tanık
1987 Şeytanın Oğulları
1987 Sürgündeki Adam
1987 Son Kahramanlar
1987 Sevdam Benim
1987 Dökülen Yapraklar (Video)
1987 Cehennem Ateşi
1987 Bitmeyen Adam
1987 Asılacak Adam
1986 Yalnız Adam
1986 Veda
1986 Sokakların Kanunu
1986 Sokak Kavgacısı
1986 Silah Arkadaşları
1986 Ölümsüz Aşk
1986 Ölüm Avcısı (Video)
1986 Kral Affetmez
1986 Kavga
1986 Gırgır Hafiye
1986 Babasının Oğlu
1985 Mahkum
1985 Kaplanlar
1985 Kanun Adamı
1985 Kaçış
1985 Ateş Çemberi (Video)
1984 Ölüm Savaşçısı
1984 Birkaç Güzel Gün İçin
1981 Önce Hayaller Ölür
1980 Rüzgar
1980 Kartal Murat
1979 Vatandaş Rıza
1979 Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek
1979 Üç Sevgilim
1979 Küskün Çiçek
1979 Kanun Gücü
1978 Ölüm Görevi
1978 Görünmeyen Düşman
1978 Baba Kartal
1977 Sevgili Oğlum
1976 Tek Başına
1976 Deli Şahin
SENARYO
1990 Oğulcan
1989 Eski Silah
1988 Şafak Sökerken
1988 Bombacı
1987 İnsan Avcıları
1987 Tanık
1987 Şeytanın Oğulları
1987 Sürgündeki Adam
1987 Son Kahramanlar
1987 Sevdam Benim
1987 Dökülen Yapraklar (Video)
1987 Bitmeyen Adam
1987 Asılacak Adam
1986 Yalnız Adam
1986 Veda
1986 Sokakların Kanunu
1986 Sokak Kavgacısı
1986 Silah Arkadaşları
1986 Ölüm Avcısı (Video)
1986 Kavga
1985 Kaplanlar
1985 Kanun Adamı
1985 Kaçış
1985 Ateş Çemberi (Video)
1985 Son Darbe
1984 Ölüm Savaşçısı
1983 İntikam Benim
1983 Vahşi Kan
1983 Çöl
1982 Ölümsüz
1982 Son Savaşçı
1982 Gırgır Ali
1982 Dünyayı Kurtaran Adam
1982 Dört Yanım Cehennem
1981 Önce Hayaller Ölür
1979 Kanun Gücü
ÖDÜLLERİ
2013 Engelsiz Yaşam Vakfı - Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü
2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2013 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
1976 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En iyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mağlup Edilemeyenler
1972 Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Yaralı Kurt
1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, İnsanlar Yaşadıkça
1963 Artist Mecmuası, Artist Yarışması - 1.lik Ödülü