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  3. Son dakika | Vali Seddar Yavuz açıkladı! Kocaeli'de ormana girmek yasaklandı

Son dakika | Vali Seddar Yavuz açıkladı! Kocaeli'de ormana girmek yasaklandı

Son dakika... Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ormanlık alanlara girilmesinin ikinci emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Son dakika | Vali Seddar Yavuz açıkladı! Kocaeli'de ormana girmek yasaklandı

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınların ardından ormanların korunması için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kaspamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ;ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. " ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, vatandaşlara kurallara uyma çağırısı yaparak, " Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz" dedi. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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