SON DAKİKA! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı!

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da toplam 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını paylaştı. Vali Yerlikaya tarafından kamuoyuna yapılan açıklamanın devamında; 65 yaş üzeri vatandaşların 1. doz aşılanma oranının yüzde 81,75 olduğu ve 2. doz aşılanma oranının yüzde 73,43 olduğu bildirildi. Aynı açıklamanın devamında 60 ila 64 yaş arasındaki vatandaşların 1. doz aşılanma oranının yüzde 71,82 olduğu, 55 ila 59 yaş arası vatandaşların ise 1. doz aşılanma oranının yüzde 48,51 olduğu duyuruldu.

"MÜCADELEDE EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ AŞI"

Vali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şu şekildedir: " İstanbul'umuzda toplam 3.835.925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e; 60-64 yaş 1.doz aşılanma oranı yüzde 71,82'ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51'e ulaştı. Mücadele eden en büyük gücümüz aşı."