SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan bedelli askerlik açıklaması
Son dakika açıklamasına göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.
Son dakika açıklamasına göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.
Ali Yerlikaya'nın açıklamaları:
"Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir.
Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi” alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir."
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