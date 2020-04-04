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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan bedelli askerlik açıklaması

Son dakika açıklamasına göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan bedelli askerlik açıklaması

Son dakika açıklamasına göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

Ali Yerlikaya'nın açıklamaları: 

"Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir.

Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi” alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir."




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