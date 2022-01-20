Son dakika | Vali Yerlikaya'dan okullara ilişkin flaş açıklama
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını açıkladı.
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00
İkili eğitim yapan okullarımızda;
Sabahçılar 10.00, Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin"