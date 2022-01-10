Son dakika | Bakan Karaismailoğlu, 'iddiaların altı tamamen boş' diyerek tepki gösterdi: Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecekAlabaş ne demek, TDK'ya göre Alabaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?On Numara sonuçları 10 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 10 Ocak 2022Muş yarın okullar tatil mi? | Muş Valiliği son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 Salı11 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 11 Ocak 2022 SalıSon dakika | Valilik açıkladı! Muş’ta eğitime kar engeli2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710348Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!2022 Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108890180Dünyayı şaşkına çeviren olay! Raylara inen uçağa tren çarptı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Valilik açıkladı! Muş’ta eğitime kar engeli

Son dakika | Valilik açıkladı! Muş’ta eğitime kar engeli

Son dakika haberi... Muş'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Son dakika | Valilik açıkladı! Muş’ta eğitime kar engeli

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrası yoğun kar yağışı bazı illerimizde etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Muş'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür”

Son dakika | Valilik açıkladı! Muş’ta eğitime kar engeli

Son dakika | Valilik açıkladı! Muş’ta eğitime kar engeli

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT