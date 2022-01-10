Son dakika | Valilik açıkladı! Muş’ta eğitime kar engeli
Son dakika haberi... Muş'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrası yoğun kar yağışı bazı illerimizde etkisini göstermeyi sürdürüyor.
Muş'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür”