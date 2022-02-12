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Son dakika | Valilik duyurdu! İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Son dakika! İstanbul Boğazı Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası trafiğe kapatıldı.

Son dakika | Valilik duyurdu! İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Geminin kurtarılması için Kurtarma-1, Kurtarma-5, Kurtarma-11 römorkörleri ile KEGM-3 botunun bölgeye ivedilikle sevk edildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü" bilgisi paylaşıldı.
 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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