SON DAKİKA! Van'da korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde paylaştığı bilgide, Van'da saat 11.23 sıralarında ve 5,0 km derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde paylaştığı bilgide, Van'da saat 11.23 sıralarında ve 5,0 km derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Depremin merkez üssünün Güvençli ilçesi olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 6, 2021
GUVENCLI-(VAN) https://t.co/hoS5KZF6xU
06.05.2021, 11:23:13 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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