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  3. SON DAKİKA! Van'da korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!

SON DAKİKA! Van'da korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde paylaştığı bilgide, Van'da saat 11.23 sıralarında ve 5,0 km derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

SON DAKİKA! Van'da korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde paylaştığı bilgide, Van'da saat 11.23 sıralarında ve 5,0 km derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Depremin merkez üssünün Güvençli ilçesi olduğu kaydedildi.

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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