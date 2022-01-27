Son dakika! Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi işaret ederek Arabulucu olabiliriz” demişti. O sözlerin üzerine Kremlin’den bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor. Kremlin, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceği duyurdu.

TÜRKİYE'YE DAVET EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. bu açıklamaların üzerine Kremlin'den duyuru geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Putin'in ziyaret tarihi henüz netleşmemişken açıklamada planlamanın koronavirüs salgını ve takvime uygun yapılacağı ifade edildi.