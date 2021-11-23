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  3. Son Dakika | Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor?

Son Dakika | Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor?

Son Dakika | Dolardaki hareketlilikten dolayı banka hesaplarını kontrol etmek isteyen kişiler mobil bankacılık şubelerine giriş yapmak istiyorlar. Twitter'da Yapı Kredi Mobil Bankacılık şubesine giriş yapılamadığı öne sürüldü. Peki, Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor? İşte detaylar...

Son Dakika | Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor?

Son Dakika | Dolar'da gün içerisinde büyük iniş çıkışlar meydana geliyor. Vatandaşlar banka hesaplarındaki nakitlerinin seyrini merak ediyorlar. Bu amaçla mobil bankacılığa girmek isteyen kişilerin banka hesaplarına erişimde sıkıntı yaşadıkları belirtiliyor. Bu bağlamda, Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor?

YAPI KREDİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ? YAPI KREDİ MOBİL'E NEDEN ERİŞİM SAĞLANAMIYOR?

An itibariyle Yapı Kredi Mobil Bankacılık'a erişim sağlanamıyor. Twitter üzerinden birçok kişi bu duruma paylaşımlarında yer verdi. Sorunun ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor.

Son Dakika | Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor?

TWITTER'DA PAYLAŞILDI

Twitter'da birçok kişi Yapı Kredi Mobil Bankacılık'a erişimde sorun yaşadığıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vatandaşlar söylediklerini görsellerle desteklediler.

Son Dakika | Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor?

Son Dakika | Yapı Kredi Mobil çöktü mü? Yapı Kredi Mobil'e neden erişim sağlanamıyor?

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