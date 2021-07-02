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  3. Son dakika | Yargıtay Ceza Kurulu, MİT TIR'ları davasında kararını verdi

Son dakika | Yargıtay Ceza Kurulu, MİT TIR'ları davasında kararını verdi

Son dakika... Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'larının durdurulması davasında verilen cezalara ilişkin kararını açıkladı. Buna göre eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezası onandı.

Son dakika | Yargıtay Ceza Kurulu, MİT TIR'ları davasında kararını verdi

Son dakika... Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'larının durdurulması davasında verilen cezalara ilişkin kararını açıkladı. Buna göre eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezası onandı.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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