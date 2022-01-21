Beyoğlu'nda bir anne kendini astı! Kocasının çığlıkları sokağı inlettiGülşen'in sözlerine karşılık Seyhan Soylu'dan şok iddia! "Ozan yeni albüm çalışması yaptığı bir hatuna gönül verdi, bu da mı yalan?Kile ne demek, TDK'ya göre Kile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ATV Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izleSelahattin Beyazıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt neden öldü?FOX TV Mahkum 6. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle79 yaşındaki profesörü telefon görüşmesiyle dolandırdılar! 10 günde 10 milyon lirası çalındıKat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti!İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveciye özel mesaj! Oyuncuları bu sözlerle kazandı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Son dakika |Yarı yıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yarı yarıyıl tatili açıklaması

Son dakika |Yarı yıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yarı yarıyıl tatili açıklaması

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı tatilinin salgın dolayısıyla uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin olarak," Yarıyıl tatilini uzattıracak bir durum söz konusu değil " dedi.

Son dakika |Yarı yıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yarı yarıyıl tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. 

Bakan Mahmut Özer karne dağıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bakan Özer, yarı tatilinin salgın dolayısıyla uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya yanıt vererek," Yarıyıl tatilini uzattıracak bir durum söz konusu değil" dedi. 

Bakan Özer yüz yüze eğitimin kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi. Özer, "7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. 

Son dakika |Yarı yıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yarı yarıyıl tatili açıklaması

Haber: Tayfun Altuntaş 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
3
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT