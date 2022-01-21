Son dakika |Yarı yıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yarı yarıyıl tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Bakan Mahmut Özer karne dağıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yarı tatilinin salgın dolayısıyla uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya yanıt vererek," Yarıyıl tatilini uzattıracak bir durum söz konusu değil" dedi.

Bakan Özer yüz yüze eğitimin kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi. Özer, "7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Tayfun Altuntaş