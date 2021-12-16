Son dakika yeni asgari ücret ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022?
Son dakika: Asgari ücretin 2022 yılındaki tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen toplantının ardından belli oldu. Bu kapsamda tutarı merak edenler için Son dakika yeni asgari ücret ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022? sorularına haberimizde yer verdik.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıların ardından son toplantısını 16 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası 2022 yılı asgari ücreti belirlenmiş oldu. Bu kapsamda toplantıda sonrası son durumu merak edenler Son dakika yeni asgari ücret ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para 2022? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2022? ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET KAÇ TL, KAÇ PARA, KAÇ LİRA 2022?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sonrası yapılacak olan açıklama ile 2022 yılı asgari ücreti belirlenmiş olacak. Toplantı sonrası yapılan açıklamayla asgari ücret belirlendikten sonra haberimiz güncellenecektir.
Yeni asgari ücret brüt 2022:--------
Yeni asgari ücret net 2022:---------
Günlük asgari ücret 2022:---------
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90
ASGARİ ÜCRETLER
(01.01.2005 - 31.12.2019 arası)
İndirimsiz
|Dönemler
|As.Üc.Brüt
|As.Üc.Net
|Süre
|Dönem tutarı
|01.01.2005-01.01.2006
|488,70
|350,15
|12 ay
|4.201,80
|01.01.2006-01.01.2007
|531,00
|380,46
|12 ay
|4.565,52
|01.01.2007-01.07.2007
|562,50
|403,02
|6 ay
|2.418,12
|01.07.2007-01.01.2008
|585,00
|419,15
|6 ay
|2.514,90
|01.01.2008-01.07.2008
|608,40
|435,92
|6 ay
|2.615,52
|01.07.2008-01.01.2009
|638,70
|457,63
|6 ay
|2.745,78
|01.01.2009-01.07.2009
|666,00
|477,19
|6 ay
|2.863,14
|01.07.2009-01.01.2010
|693,00
|496,53
|6 ay
|2.979,18
|01.01.2010-01.07.2010
|729,00
|521,89
|6 ay
|3.131,34
|01.07.2010-01.01.2011
|760,50
|544,44
|6 ay
|3.266,64
|01.01.2011-01.07.2011
|796,50
|570,22
|6 ay
|3.421,32
|01.07.2011-01.01.2012
|837,00
|599,21
|6 ay
|3.595,26
|01.01.2012-01.07.2012
|886,50
|634,64
|6 ay
|3.807,84
|01.07.2012-01.01.2013
|940,50
|673,30
|6 ay
|4.039,80
|01.01.2013-01.07.2013
|978,60
|699,61
|6 ay
|4.197,66
|01.07.2013-01.01.2014
|1.021,50
|730,28
|6 ay
|4.381,68
|01.01.2014-01.07.2014
|1.071,00
|765,67
|6 ay
|4.594,02
|01.07.2014-01.01.2015
|1.134,00
|810,70
|6 ay
|4.864,20
|01.01.2015-01.07.2015
|1.201,50
|858,96
|6 ay
|5.153,76
|01.07.2015-01.01.2016
|1.273,50
|910,43
|6 ay
|5.462,58
|01.01.2016-01.01.2017
|1.647,00
|1.177.46
|12 ay
|14.129,52
|01.01.2017-01.01.2018
|1.777.50
|1.270,75
|12 ay
|15.249,00
|01.01.2018-01.01.2019
|2.029,50
|1.450,91
|12 ay
|17.410,92
|01.01.2019-01.01.2020
|2.558,40
|1.829,02
|12 ay
|21.984,24
Bekâr
|Dönemler
|As.Üc.Brüt
|As.Üc.Net
|Süre
|Dönem tutarı
|01.01.2005-01.01.2006
|488,70
|350,15
|12 ay
|4.201,80
|01.01.2006-01.01.2007
|531,00
|380,46
|12 ay
|4.565,52
|01.01.2007-01.07.2007
|562,50
|403,02
|6 ay
|2.418,12
|01.07.2007-01.01.2008
|585,00
|419,15
|6 ay
|2.514,90
|01.01.2008-01.07.2008
|608,40
|481,55
|6 ay
|2.889,30
|01.07.2008-01.01.2009
|638,70
|503,26
|6 ay
|3.019,56
|01.01.2009-01.07.2009
|666,00
|527,13
|6 ay
|3.162,78
|01.07.2009-01.01.2010
|693,00
|546,48
|6 ay
|3.278,88
|01.01.2010-01.07.2010
|729,00
|576,57
|6 ay
|3.459,42
|01.07.2010-01.01.2011
|760,50
|599,12
|6 ay
|3.594,72
|01.01.2011-01.07.2011
|796,50
|629,96
|6 ay
|3.779,76
|01.07.2011-01.01.2012
|837,00
|658,95
|6 ay
|3.953,70
|01.01.2012-01.07.2012
|886,50
|701,14
|6 ay
|4.206,84
|01.07.2012-01.01.2013
|940,50
|739,80
|6 ay
|4.438,80
|01.01.2013-01.07.2013
|978,60
|773,01
|6 ay
|4.638,06
|01.07.2013-01.01.2014
|1.021,50
|803,68
|6 ay
|4.822,08
|01.01.2014-01.07.2014
|1.071,00
|846,00
|6 ay
|5.076,00
|01.07.2014-01.01.2015
|1.134,00
|891,03
|6 ay
|5.346,18
|01.01.2015-01.07.2015
|1.201,50
|949,07
|6 ay
|5.694,42
|01.07.2015-01.01.2016
|1.273,50
|1.000,54
|6 ay
|6.003,24
|01.01.2016-01.01.2017
|1.647,00
|1.300,99
|12 ay
|15.611,88
|01.01.2017-01.01.2018
|1.777.50
|1.404,06
|12 ay
|16,848,72
|01.01.2018-01.01.2019
|2.029,50
|1.603,12
|12 ay
|19.237,44
|01.01.2019-01.01.2020
|2.558,40
|2.020,90
|12 ay
|24.250,08
Evli çocuksuz
|Dönemler
|As.Üc.Brüt
|As.Üc.Net
|Süre
|Dönem tutarı
|01.01.2005-01.01.2006
|488,70
|350,15
|12 ay
|4.201,80
|01.01.2006-01.01.2007
|531,00
|380,46
|12 ay
|4.565,52
|01.01.2007-01.07.2007
|562,50
|403,02
|6 ay
|2.418,12
|01.07.2007-01.01.2008
|585,00
|419,15
|6 ay
|2.514,90
|01.01.2008-01.07.2008
|608,40
|490,67
|6 ay
|2.944,02
|01.07.2008-01.01.2009
|638,70
|512,39
|6 ay
|3.074,34
|01.01.2009-01.07.2009
|666,00
|537,13
|6 ay
|3.222.78
|01.07.2009-01.01.2010
|693,00
|556,47
|6 ay
|3.338,82
|01.01.2010-01.07.2010
|729,00
|587,50
|6 ay
|3.525,00
|01.07.2010-01.01.2011
|760,50
|610,05
|6 ay
|3.660,03
|01.01.2011-01.07.2011
|796,50
|641,90
|6 ay
|3.851,40
|01.07.2011-01.01.2012
|837,00
|670,90
|6 ay
|4.025,40
|01.01.2012-01.07.2012
|886,50
|714,43
|6 ay
|4.286,58
|01.07.2012-01.01.2013
|940,50
|753,09
|6 ay
|4.518,54
|01.01.2013-01.07.2013
|978,60
|788,68
|6 ay
|4.732,08
|01.07.2013-01.01.2014
|1.021,50
|819,35
|6 ay
|4.916,10
|01.01.2014-01.07.2014
|1.071,00
|862,06
|6 ay
|5.172,06
|01.07.2014-01.01.2015
|1.134,00
|907,10
|6 ay
|5.442,60
|01.01.2015-01.07.2015
|1.201,50
|967,10
|6 ay
|5.802,60
|01.07.2015-01.01.2016
|1.273,50
|1.018,57
|6 ay
|6.111,42
|01.01.2016-01.01.2017
|1.647,00
|1.325,69
|12 ay
|15.908,28
|01.01.2017-01.01.2018
|1.777.50
|1.430,73
|12 ay
|17.168,76
|01.01.2018-01.01.2019
|2.029,50
|1.633,57
|12 ay
|19.602,84
|01.01.2019-01.01.2020
|2.558,40
|2.059,28
|12 ay
|24.711,36
Evli 1 çocuklu
|Dönemler
|As.Üc.Brüt
|As.Üc.Net
|Süre
|Dönem tutarı
|01.01.2005-01.01.2006
|488,70
|350,15
|12 ay
|4.201,80
|01.01.2006-01.01.2007
|531,00
|380,46
|12 ay
|4.565,52
|01.01.2007-01.07.2007
|562,50
|403,02
|6 ay
|2.418,12
|01.07.2007-01.01.2008
|585,00
|419,15
|6 ay
|2.514,90
|01.01.2008-01.07.2008
|608,40
|497,52
|6 ay
|2.985,12
|01.07.2008-01.01.2009
|638,70
|519,23
|6 ay
|3.115,38
|01.01.2009-01.07.2009
|666,00
|544,62
|6 ay
|3.267,72
|01.07.2009-01.01.2010
|693,00
|563,97
|6 ay
|3.383,82
|01.01.2010-01.07.2010
|729,00
|595,70
|6 ay
|3.574,20
|01.07.2010-01.01.2011
|760,50
|618,25
|6 ay
|3.709,50
|01.01.2011-01.07.2011
|796,50
|650,86
|6 ay
|3.905,16
|01.07.2011-01.01.2012
|837,00
|679,86
|6 ay
|4.079,16
|01.01.2012-01.07.2012
|886,50
|724,40
|6 ay
|4.346,40
|01.07.2012-01.01.2013
|940,50
|763,06
|6 ay
|4.578,36
|01.01.2013-01.07.2013
|978,60
|798,69
|6 ay
|4.792,14
|01.07.2013-01.01.2014
|1.021,50
|829,36
|6 ay
|4.976,16
|01.01.2014-01.07.2014
|1.071,00
|874,11
|6 ay
|5.244,66
|01.07.2014-01.01.2015
|1.134,00
|919,15
|6 ay
|5.514,90
|01.01.2015-01.07.2015
|1.201,50
|980,61
|6 ay
|5.883,66
|01.07.2015-01.01.2016
|1.273,50
|1.032,08
|6 ay
|6.192,48
|01.01.2016-01.01.2017
|1.647,00
|1.344,22
|12 ay
|16.130,64
|01.01.2017-01.01.2018
|1.777.50
|1.450,72
|12 ay
|17.408,64
|01.01.2018-01.01.2019
|2.029,50
|1.656,40
|12 ay
|19.876,80
|01.01.2019-01.01.2020
|2.558,40
|2.088,06
|12 ay
|25.056,72
Evli 2 çocuklu
|Dönemler
|As.Üc.Brüt
|As.Üc.Net
|Süre
|Dönem tutarı
|01.01.2005-01.01.2006
|488,70
|350,15
|12 ay
|4.201,80
|01.01.2006-01.01.2007
|531,00
|380,46
|12 ay
|4.565,52
|01.01.2007-01.07.2007
|562,50
|403,02
|6 ay
|2.418,12
|01.07.2007-01.01.2008
|585,00
|419,15
|6 ay
|2.514,90
|01.01.2008-01.07.2008
|608,40
|504,36
|6 ay
|3.026,16
|01.07.2008-01.01.2009
|638,70
|526,08
|6 ay
|3.156,48
|01.01.2009-01.07.2009
|666,00
|552,11
|6 ay
|3.312,66
|01.07.2009-01.01.2010
|693,00
|571,46
|6 ay
|3.428,76
|01.01.2010-01.07.2010
|729,00
|603,91
|6 ay
|3.623,46
|01.07.2010-01.01.2011
|760,50
|626,45
|6 ay
|3.758,70
|01.01.2011-01.07.2011
|796,50
|659,82
|6 ay
|3.958,92
|01.07.2011-01.01.2012
|837,00
|688,82
|6 ay
|4.132,92
|01.01.2012-01.07.2012
|886,50
|734,37
|6 ay
|4.406,22
|01.07.2012-01.01.2013
|940,50
|773,03
|6 ay
|4.638,18
|01.01.2013-01.07.2013
|978,60
|809,70
|6 ay
|4.858,20
|01.07.2013-01.01.2014
|1.021,50
|840,37
|6 ay
|5.042,22
|01.01.2014-01.07.2014
|1.071,00
|886,16
|6 ay
|5.316,96
|01.07.2014-01.01.2015
|1.134,00
|931,20
|6 ay
|5.587,20
|01.01.2015-01.07.2015
|1.201,50
|994,13
|6 ay
|5.964,78
|01.07.2015-01.01.2016
|1.273,50
|1.045,60
|6 ay
|6.273,60
|01.01.2016-01.01.2017
|1.647,00
|1.362,75
|12 ay
|16.353,00
|01.01.2017-01.01.2018
|1.777.50
|1.470,72
|12 ay
|17.648,64
|01.01.2018-01.01.2019
|2.029,50
|1.679,23
|12 ay
|20.150,76
|01.01.2019-01.01.2020
|2.558,40
|2.116,84
|12 ay
|25.402,08
Evli 3 çocuklu
|Dönemler
|As.Üc.Brüt
|As.Üc.Net
|Süre
|Dönem tutarı
|01.01.2005-01.01.2006
|488,70
|350,15
|12 ay
|4.201,80
|01.01.2006-01.01.2007
|531,00
|380,46
|12 ay
|4.565,52
|01.01.2007-01.07.2007
|562,50
|403,02
|6 ay
|2.418,12
|01.07.2007-01.01.2008
|585,00
|419,15
|6 ay
|2.514,90
|01.01.2008-01.07.2008
|608,40
|508,93
|6 ay
|3.053,58
|01.07.2008-01.01.2009
|638,70
|530,64
|6 ay
|3.183,84
|01.01.2009-01.07.2009
|666,00
|557,11
|6 ay
|3.342,66
|01.07.2009-01.01.2010
|693,00
|576,45
|6 ay
|3.458,70
|01.01.2010-01.07.2010
|729,00
|609,37
|6 ay
|3.656,22
|01.07.2010-01.01.2011
|760,50
|631,92
|6 ay
|3.791,52
|01.01.2011-01.07.2011
|796,50
|665,79
|6 ay
|3.994,74
|01.07.2011-01.01.2012
|837,00
|694,79
|6 ay
|4.168,74
|01.01.2012-01.07.2012
|886,50
|741,02
|6 ay
|4.446,12
|01.07.2012-01.01.2013
|940,50
|779,68
|6 ay
|4.678,08
|01.01.2013-01.07.2013
|978,60
|817,04
|6 ay
|4.902,24
|01.07.2013-01.01.2014
|1.021,50
|847,71
|6 ay
|5.086,26
|01.01.2014-01.07.2014
|1.071,00
|894,19
|6 ay
|5.365,14
|01.07.2014-01.01.2015
|1.134,00
|939,23
|6 ay
|5.635,38
|01.01.2015-01.07.2015
|1.201,50
|1.003,14
|6 ay
|6.018,84
|01.07.2015-01.01.2016
|1.273,50
|1.054,61
|6 ay
|6.327,66
|01.01.2016-01.01.2017
|1.647,00
|1.375,10
|12 ay
|16.501,20
|01.01.2017-01.01.2018
|1.777.50
|1.497,38
|12 ay
|17.968,56
|01.01.2018-01.01.2019
|2.029,50
|1.709,67
|12 ay
|20.516,04
|01.01.2019-01.01.2020
|2.558,40
|2.155,22
|12 ay
|25.862,64
Evli 4 çocuklu
|Dönemler
|As.Üc.Brüt
|As.Üc.Net
|Süre
|Dönem tutarı
|01.01.2005-01.01.2006
|488,70
|350,15
|12 ay
|4.201,80
|01.01.2006-01.01.2007
|531,00
|380,46
|12 ay
|4.565,52
|01.01.2007-01.07.2007
|562,50
|403,02
|6 ay
|2.418,12
|01.07.2007-01.01.2008
|585,00
|419,15
|6 ay
|2.514,90
|01.01.2008-01.07.2008
|608,40
|513,49
|6 ay
|3.080,94
|01.07.2008-01.01.2009
|638,70
|535,20
|6 ay
|3.211,20
|01.01.2009-01.07.2009
|666,00
|562,10
|6 ay
|3.372,60
|01.07.2009-01.01.2010
|693,00
|581,45
|6 ay
|3.488,70
|01.01.2010-01.07.2010
|729,00
|614,84
|6 ay
|3.689,04
|01.07.2010-01.01.2011
|760,50
|637,38
|6 ay
|3.824,28
|01.01.2011-01.07.2011
|796,50
|671,76
|6 ay
|4.030,56
|01.07.2011-01.01.2012
|837,00
|700,77
|6 ay
|4.204,62
|01.01.2012-01.07.2012
|886,50
|747,67
|6 ay
|4.486,02
|01.07.2012-01.01.2013
|940,50
|786,33
|6 ay
|4.717,98
|01.01.2013-01.07.2013
|978,60
|824,38
|6 ay
|4.946,28
|01.07.2013-01.01.2014
|1.021,50
|855,05
|6 ay
|5.130,30
|01.01.2014-01.07.2014
|1.071,00
|902,22
|6 ay
|5.413,32
|01.07.2014-01.01.2015
|1.134,00
|947,26
|6 ay
|5.683,56
|01.01.2015-01.07.2015
|1.201,50
|1.012,15
|6 ay
|6.072,90
|01.07.2015-01.01.2016
|1.273,50
|1.063,62
|6 ay
|6.381,72
|01.01.2016-01.01.2017
|1.647,00
|1.387,45
|12 ay
|16.649,40
|01.01.2017-01.01.2018
|1.777.50
|1.497,38
|12 ay
|17.968,56
|01.01.2018-01.01.2019
|2.029,50
|1.709,67
|12 ay
|20.516,04
|01.01.2019-01.01.2020
|2.558,40
|2.155,22
|12 ay
|25.862,64
ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?
Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:
- Asgari geçim indirimi
- İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri
- Bağ-Kur primleri
- Genel Sağlık Sigortası primi
- İşsizlik Sigortası primi
- Sosyal Güvenlik Destek Primi
- Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı
- İhbar tazminatı
- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları
- Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları
- Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi
- Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri
- Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması
- İsteğe bağlı sigorta primleri
- Taksici, dolmuşcu, rehber ve part time çalışanların sigorta primleri
- İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri
- Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri
- Geçici işsizlik ödeneği
- İşsizlik maaşı
- Evde bakım ücreti
- 65 yaş ve engelli aylığı
- Emekli aylıkları
- Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar
- Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı