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İzmir depreminde yıkılan binaların faillerine gözaltı

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir depreminde yıkılan binaların faillerine gözaltı

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan binalarla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında müteahhitler ve fenni mesullerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yıkılan binaların faillerine gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmalar kapsamında; Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı Müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı Müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yıkılan binaların faillerine gözaltı

 

Berna Akkaya
Editör


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