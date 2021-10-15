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Son dakika | Yine cuma gününü seçtiler! Afganistan Kandahar'da camiye bombalı saldırı: En az 30 ölü

Son dakika...Kanlı saldırıların yaşandığı Afganistan'da bir kez daha bir cami hedef alındı. Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika | Yine cuma gününü seçtiler! Afganistan Kandahar'da camiye bombalı saldırı: En az 30 ölü

Son dakika...Kanlı saldırıların yaşandığı Afganistan'da bir kez daha bir cami hedef alındı.  Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı. Düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Son dakika | Yine cuma gününü seçtiler! Afganistan Kandahar'da camiye bombalı saldırı

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı belirtilirken patlamanın intihar saldırısı olduğu ifade edilmişti.

Kunduz merkezdeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi (MSF) ve Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ölen ve yaralananların sayısının toplamda 100'ü aştığını belirtmişti.

Son dakika | Yine cuma gününü seçtiler! Afganistan Kandahar'da camiye bombalı saldırı

Tayfun Altuntaş
Editör
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