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  3. Son dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika... İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Son dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika... İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis sürüyor. Alınan bilgilere göre saat 09.30'da etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

ÇANAKKALE BOĞAZI DA KAPATILDI

Ayrıca gemi geçişinin yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle denizdeki görüş mesafesi azaldı. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Son dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldıSon dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldıSon dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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