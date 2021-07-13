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  3. Son dakika | YÖK açıkladı: Üniversitelerde yaz okulu uzaktan yapılacak

Son dakika | YÖK açıkladı: Üniversitelerde yaz okulu uzaktan yapılacak

Son dakika... Yüksek Öğretim Kurulu ( YÖK) yaz okulu eğitimin uzaktan yapılmasına karar verdi.

Son dakika | YÖK açıkladı: Üniversitelerde yaz okulu uzaktan yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilirken yaz okulları için de uzaktan eğitim kararı alındı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.07.2021 tarihli (bugün) Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın "bu seneye mahsus olarak uygulanmaması",  2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür."

Son dakika | YÖK açıkladı: Üniversitelerde yaz okulu uzaktan yapılacakSon dakika | YÖK açıkladı: Üniversitelerde yaz okulu uzaktan yapılacakSon dakika | YÖK açıkladı: Üniversitelerde yaz okulu uzaktan yapılacak

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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