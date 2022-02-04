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  3. Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Son dakika: Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün tarla devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi.  Sürücüsünün adı öğrenilemeyen Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle tarlaya devrildi. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 ölü, 34 yaralı Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 ölü, 34 yaralı Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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