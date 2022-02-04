Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle tarlaya devrildi. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.