SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 16.2 km derinlikte saat 12.24 sıralarında deprem meydana geldi

Şiddetli depremin ardından 4 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem yaşandı.

Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.