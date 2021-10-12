SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem korkuttu.
SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 16.2 km derinlikte saat 12.24 sıralarında deprem meydana geldi
Şiddetli depremin ardından 4 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem yaşandı.
Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2021
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/IXdjSwwxeJ
12.10.2021, 12:24:04 TSİ
Büyüklük: 6.3
Derinlik: 16.2 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2021
AKDENIZ https://t.co/RYLiAvAgj1
12.10.2021, 12:32:40 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 28.0 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2021
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/3CgW45oBnZ
12.10.2021, 12:36:29 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 9.5 km#Kandilli