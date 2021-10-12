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  3. SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem korkuttu.

SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA| Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 16.2 km derinlikte saat 12.24 sıralarında deprem meydana geldi

Şiddetli depremin ardından 4 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem yaşandı.

Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.

 

 

 

 

 

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