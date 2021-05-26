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  3. SON DAKİKA| Yürek yakan haber! Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu

SON DAKİKA| Yürek yakan haber! Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu

SON DAKİKA| MSB twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ isimli askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA| Yürek yakan haber! Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir askerimizin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman silah arkadaşımız 25 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.. 

SON DAKİKA Yürek yakan haber! Bir askerimiz şehit oldu

KALP KRİZİNE YENİK DÜŞTÜ

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ (27), Denizdurdu 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Eskişehirli olan Ülüğ’ün ailesine acı haber verilirken, cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Şehit sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ’ün cenazesinin İstanbul GATA’da yapılacak törenin ardından Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı havaalanına, oradan da cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii’ne getireceği öğrenildi. Ülüğ, ikindi namazının ardından Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.

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