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  3. Son dakika | Zap ve Avaşin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika | Zap ve Avaşin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Zap ve Avaşin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Yurt içinde ve sınır dışında terör örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. İHA ve SİHA'larla terör örgütüne korku salan TSK, bir yandan da hava harekatlarıyla teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. 

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Ara, Bul, Yok Et! " ifadeleriyle yapılan açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verilerek  şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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