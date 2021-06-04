SON DAKİKA| Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber! Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz şehit oldu

SON DAKİKA haberi...Suriye'de teröristlerin askeri araca tanksavarla hain saldırısı sonucu Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucunda bir askerimizin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Suriye'de yürütülen faaliyetlerde görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın bulunduğu askeri minibüse teröristler tarafından ateş açıldı. Çatışmanın da yaşandığı hain saldırıda Aksaray'ın Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Beldesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz şehit düştü.

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi gece yarısı Aksaray'daki baba evine ulaştı. Bayraklarla donatılan şehidin baba evine ağlayarak fenalık geçiren şehidin annesi Birten Sarılmaz'a 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Gözyaşlarıyla oğluna hitaben seslenen anne Birten Sarılmaz, "Şahin'im kurban olayım Şahin'im. İçim yandı Şahin'im. Rüya görmüş gibi 'Çok özlüyorum' derdin Şahin'im. Hainlerin kurşunları nerene değdi kuzum." diye ağıtlar yaktı. Evli olan şehit Şahin Sarılmaz'ın 10 ay önce evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.