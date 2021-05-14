SON DAKİKA|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avusturya Başbakanı'na tepki: Avrupa'da İslam düşmanlığının sembolüdür

Son dakika haberi...Avusturya yönetiminin İsrail'e verdiği açık destek tepki çekti. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail’in yanında oldukları mesajını verdi. Avusturya Başbakanlık binasına İsrail ile dayanışma göstergesi olarak, İsrail bayrağı çekildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ZALİMDEN YANA OLMASI SİYASİ PUSULADIR"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi. Çelik, paylaşımında "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa’da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ FİLİSTİN HALKINA SALDIRILARINI SÜRDÜRMEYE TEŞVİK EDEN ŞEY BUDUR"

Avusturya yönetiminin bu adımına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki gösterdi. İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmeye teşvik eden şey budur. Akıl ve ahlak anlayışına sahip Avusturyalıların ve Avrupalıların bu utanç verici politikayı reddedeceğini umuyorum" ifadesini kullandı.