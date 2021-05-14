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  3. SON DAKİKA|İsrail'in Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazır

SON DAKİKA|İsrail'in Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazır

İsrail'in Rusya Büyükelçisi'nden yaşanan katliamlara dair açıklama geldi. İsrail'in Rusya Büyükelçisi, Filistin ile görüşmelerde İsrail tarafının uzlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA|İsrail'in Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazır

Son dakika... İsrail'in Rusya Büyükelçisi Filistin'de yaşanan katliamlara ilişkin konuştu. Büyükelçi, İsrail-Filistin gerilimine ve bölgede artan katliam eylemlerine ilişkin değerlendirme yaptı. Filistin ile görüşmelerde İsrail tarafının uzlaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Büyükelçi, İsrail'in Filistin konusunda görüşmeye ve uzlaşmaya açık olduğunu ifade etti.

Büyükelçi ayrıca, Hamas ile devam eden gerilimi dindirmek ve bölgede kontrolü sürdürmek için ABD'den ek askeri yardım alınmayacağını belirtti.

SON DAKİKA|İsrailin Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazırSON DAKİKA|İsrailin Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazırSON DAKİKA|İsrailin Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazırSON DAKİKA|İsrailin Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazır

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