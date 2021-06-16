SON DAKİKA|Pençe operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA haberi... Terörle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son yaptığı açıklama ile terör unsurlarına yönelik yürütülen başarılı operasyonun bilgilerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pX1xGjaNfg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021

"TERÖR İNLERİNE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.