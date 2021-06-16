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  3. SON DAKİKA|Pençe operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA|Pençe operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

SON DAKİKA|Pençe operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA haberi... Terörle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son yaptığı açıklama ile terör unsurlarına yönelik yürütülen başarılı operasyonun bilgilerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

 

"TERÖR İNLERİNE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

SON DAKİKA|Pençe operasyonları kapsamında 5 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi

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