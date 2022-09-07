Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!

Portekiz'de 19 yaşındaki bir kadın aynı gün içinde iki erkekle birlikte olduktan sonra ikiz bebek doğurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!

İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre olay Portekiz'in Goias eyaletindeki küçük Mineiros kasabasında meydana geldi. İsminin öğrenilmesini istemeyen 19 yaşındaki bir kadın aynı gün içinde iki erkekle cinsel ilişkiye girdikten sonra hamile kaldı.

Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!

DNA TESTİ YAPILDI

Hastaneye giderek doğum yapan kadın, ikiz bebek dünyaya getirdi. Bunun üzerine her iki çocuğun da babası olduğunu inana adam, yaptırdığı DNA testinde sadece bir çocuğun babası olduğunu öğrendi.

"BAŞKA BİR ERKEKLE SEKS YAPTIĞIMI HATIRLADIM"

Olayın baş aktörü olan kadın ise, DNA testinin tek bir çocuk için pozitif çıkmasına ilişkin olarak, "Başka bir erkekle seks yaptığımı hatırladım ve onu teste çağırdım, ki bu pozitifti. Sonuçlara şaşırdım. Bunun olabileceğini bilmiyordum ve bebekler çok benzer." dedi.

Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!

DNA TESTİ POZİTİF ÇIKAN ADAM, İKİ BEBEKLE DE İLGİLENİYOR

Kadın, bir çocuğun DNA testine göre babası olan adamın iki bebekle de ilgilendiğini belirterek," Bana çok yardımcı oluyor ve onlara ihtiyaç duydukları tüm gerekli desteği veriyor" diye konuştu.

Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!

"SON DERECE NADİR, MİLYONDA BİR OLUR"

Dr. Tulio Jorge Franco, Portekizli haber kuruluşu G1'e böyle bir hamileliğin "aynı anneden gelen iki yumurtanın farklı erkekler tarafından döllenmesiyle gerçekleştiğini" açıkladı.

Franco, "Hamilelik, herhangi bir komplikasyon olmadan süper pürüzsüzdü. Oğlanlar sağlıklı doğdu ve hiçbir zaman sağlık sorunları olmadı. Son derece nadirdir. Milyonda bir olur. Hayatımda böyle bir vaka göreceğimi hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karaoke barda faciayı aratmayan yangın! 12 ölü 40 yaralı var!
Karaoke barda faciayı aratmayan yangın! 12 ölü 40 yaralı var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ta korku yarattı: "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak istiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ta korku yarattı: "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak istiyor"
Cinsel organın ölçmek isterken canından oluyordu! Şarj kablosu 15 yaşındaki gencin içine sıkıştı!
Cinsel organın ölçmek isterken canından oluyordu! Şarj kablosu 15 yaşındaki gencin içine sıkıştı!
Tiryakileri bile fastfood yemekten tiksinecek! McDonald's, KFC, Dominos gibi firmalardan ömür boyu soğutacak haber!
Tiryakileri bile fastfood yemekten tiksinecek! McDonald's, KFC, Dominos gibi firmalardan ömür boyu soğutacak haber!
ÖSYM duyurdu! 2022 YKS ek yerleştirme başvuruları başladı!
ÖSYM duyurdu! 2022 YKS ek yerleştirme başvuruları başladı!
HDP'li Hasip Kaplan'dan son çırpınışlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu, hadsiz paylaşımın cevabını millet verdi!
HDP'li Hasip Kaplan'dan son çırpınışlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu, hadsiz paylaşımın cevabını millet verdi!
Yapılacak olan işlerden, verilen sorumluluklardan başaramama korkusu ile kaçmak isteyenlerin hastalığı: Jonah Kompleksi
Yapılacak olan işlerden, verilen sorumluluklardan başaramama korkusu ile kaçmak isteyenlerin hastalığı: Jonah Kompleksi
Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"
Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"
Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine dev indirim!
Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine dev indirim!
15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"
15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"