Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!

İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre olay Portekiz'in Goias eyaletindeki küçük Mineiros kasabasında meydana geldi. İsminin öğrenilmesini istemeyen 19 yaşındaki bir kadın aynı gün içinde iki erkekle cinsel ilişkiye girdikten sonra hamile kaldı.

DNA TESTİ YAPILDI

Hastaneye giderek doğum yapan kadın, ikiz bebek dünyaya getirdi. Bunun üzerine her iki çocuğun da babası olduğunu inana adam, yaptırdığı DNA testinde sadece bir çocuğun babası olduğunu öğrendi.

"BAŞKA BİR ERKEKLE SEKS YAPTIĞIMI HATIRLADIM"

Olayın baş aktörü olan kadın ise, DNA testinin tek bir çocuk için pozitif çıkmasına ilişkin olarak, "Başka bir erkekle seks yaptığımı hatırladım ve onu teste çağırdım, ki bu pozitifti. Sonuçlara şaşırdım. Bunun olabileceğini bilmiyordum ve bebekler çok benzer." dedi.

DNA TESTİ POZİTİF ÇIKAN ADAM, İKİ BEBEKLE DE İLGİLENİYOR

Kadın, bir çocuğun DNA testine göre babası olan adamın iki bebekle de ilgilendiğini belirterek," Bana çok yardımcı oluyor ve onlara ihtiyaç duydukları tüm gerekli desteği veriyor" diye konuştu.

"SON DERECE NADİR, MİLYONDA BİR OLUR"

Dr. Tulio Jorge Franco, Portekizli haber kuruluşu G1'e böyle bir hamileliğin "aynı anneden gelen iki yumurtanın farklı erkekler tarafından döllenmesiyle gerçekleştiğini" açıkladı.

Franco, "Hamilelik, herhangi bir komplikasyon olmadan süper pürüzsüzdü. Oğlanlar sağlıklı doğdu ve hiçbir zaman sağlık sorunları olmadı. Son derece nadirdir. Milyonda bir olur. Hayatımda böyle bir vaka göreceğimi hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.