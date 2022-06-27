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  3. Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanı anketinde çapıcı sonuçlar! Adaylık için tutuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığına şaşıracak! Rakiplerinin gerisinde kaldı

Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanı anketinde çapıcı sonuçlar! Adaylık için tutuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığına şaşıracak! Rakiplerinin gerisinde kaldı

Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gerçekleştirdiği ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 40.2 oy oranıyla ilk sırada yer alırken muhalefetin adayı olduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.3'lük oy oranı ile Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in gerisinde kaldı.

Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanı anketinde çapıcı sonuçlar! Adaylık için tutuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığına şaşıracak! Rakiplerinin gerisinde kaldı 1116

Sonar Araştırma, Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye Geneli Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 