Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanı anketinde çapıcı sonuçlar! Adaylık için tutuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığına şaşıracak! Rakiplerinin gerisinde kaldı

Erkekler kadınlara daha çok güveniyor! Çiftler arasındaki güven konusunda yapılan araştırmanın şaşırtıcı sonuçları...

A101 öyle bir şey yaptı ki, duyanların ağzı açık kaldı! Teknolojik ürünün yanı sıra tekne satışına da başladı! Hem de inanılmayacak fiyata!