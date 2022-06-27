Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanı anketinde çapıcı sonuçlar! Adaylık için tutuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığına şaşıracak! Rakiplerinin gerisinde kaldı
Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanı anketinde çapıcı sonuçlar! Adaylık için tutuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığına şaşıracak! Rakiplerinin gerisinde kaldı
Sonar Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gerçekleştirdiği ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 40.2 oy oranıyla ilk sırada yer alırken muhalefetin adayı olduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.3'lük oy oranı ile Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in gerisinde kaldı.