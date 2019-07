Sonay Dikkaya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SONAY DİKKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Aralık.1973

Burcu : Yay

Meslek : Spiker

Sonay Dikkaya doğum yeri : İstanbul

SONAY DİKKAYA BİYOGRAFİSİ

NTV'de sunuculuk görevine devam etmektedir.

Sonay Dikkaya, 5 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da Arnavut kökenli bir ailede doğmuştur. Annesinin adı Aysel Dikkaya’dır. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu eski ilçe Emniyet Müdürü olan babası Şükrü Dikkaya'yı 19 yaşındayken kaybetmiştir. Beş çocuklu bir ailenin en küçükleridir. Çocukken 1 - 2 yıl ritmik jimnastik, bunun yanı sıra bale dersleri, buz pateni, tenis ve aerobik eğitimi almıştır. Küçükken tiyatrocu olmak istemiş 1 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk musikisi Devlet Konservatuvarı'na gitmiş. Fakat sesinin güzel olmadığına karar vererek ayrılmıştır.

Sonay Dikkaya, haber spikeri olana kadar Neşe Erberk Ajans’a kaydolup çeşitli reklam filmlerinde oynadı, daha 10 yaşındayken şeker ve çikolata reklamlarında yer aldı. 15 -16 yaşlarında da parfüm reklamlarıyla dergilere, hatta kapaklarına bile çıkmıştır.

Marmara Üniversitesi’nin 2 yıllık Turizm ve Otelcilik Bölümünü okuyup mezun oldu. Can Gürzap’ın Dialog kurslarına yedi ay devam etti.

Sonay Dikkaya, 1997 yılında Kanal 4 televizyonunda televizyonculuğa başladı, burada 3 ay spikerlik yaptıktan sonra Kanal E ile anlaştı, 3 ay da burada spiker olarak görev yaptı. 1998 yılında NTV ile çalışmaya başladı. Burada 1 yıl gece spikerliği, 1 yıl sabah haberleri sunuculuğu 1 yılda gün içersindeki sağlık programı ve saat başı haberlerini sundu.

Fatih Altaylı Kanal D Haber'in Genel Yayın Yönetmeni olunca Temmuz 2002yılında Kanal D televizyonuna geçerek Fatih Altaylı’nın ekibinde Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Temmuz 2005 yılında tekrar NTV'ye döndü.

Spikerler Derneği üyesi de olan Sonay Dikkaya, halen NTV'de sunuculuk görevine devam etmekle birlikte Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Aynı zamanda Özel Medya Mektebi Spikerlik Kursu’nda eğitmenlik yapmaktadır.

Her gün dünyadan olumlu veya olumsuz haberleri soğukkanlılıkla sunmayı başaran Sonay Dikkaya, çoğu kez haberlerin içeriğinden etkilense de, bunu belli etmiyor. Sonay, yapısıyla izleyiciye her zaman güven telkin ediyor. Sakin ifadesi ve ışıl ışıl gözleri, insanı haberleri izlerken rahatlatıyor.

Sonay Dikkaya, 2003 yılında Müzisyen Ufuk Yıldırım ile evlendi. Yiğit Şan (d.2006) adında bir oğlu vardır. 16 Aralık 2009 tarihinde boşanmıştır.



Ödülleri :

2002 - 30'uncu Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması'nda 'En İyi Kadın Haber Sunucusu' ödülünü kazandı.

Sonay Dikkaya Çalıştığı Tv. Kanalları :

1997 - 'Kanal 4' Haber Spikerliği (3 ay)

1997 - 'Kanal E' Haber Spikerliği (3 ay)

1998 - 'NTV' Haber Spikerliği (4 yıl)

2002 - 'Kanal D' Ana Haber Spikeri.

2005 - 'NTV' Haber Spikerliği