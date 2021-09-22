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Sonbahar Ekinoksu nedir, ne zaman 2021? Sonbahar mevsimi özellikleri, ayları nelerdir? Gece gündüz eşitliği nedir, ne zaman?  

Sonbahar'a girilmesinin ardından Sonbahar Ekinoksu nedir, ne zaman 2021? Sonbahar mevsimi özellikleri, ayları nelerdir? Gece gündüz eşitliği nedir, ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından internette aratılıyor. Biz de bu soruların cevaplarına ve sonbahar ekinoksu ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

Sonbahar Ekinoksu nedir, ne zaman 2021? Sonbahar mevsimi özellikleri, ayları nelerdir? Gece gündüz eşitliği nedir, ne zaman?  

Sonbahar Ekinoksu nedir, ne zaman 2021? Sonbahar mevsimi özellikleri, ayları nelerdir? Gece gündüz eşitliği nedir, ne zaman? soruları sonbahar aylarının gelmesiyle en çok aratılanlar listesine girdi. İşte detaylar...

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR, NE ZAMAN 2021?

Eylül ayına girilmesiyle birlikte ekinoks kavramı internette çokça aratılmaya başladı. 21 Mart ve 22 Eylül'de güneşten gelen ışınlar ekvatora dik olarak gelir ve bu günler ekinoks olarak adlandırılır. 22 Eylül tarihinden itibaren güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı gerçekleşir. Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi olur. 22 Eylül'de gerçekleşen bu duruma da Sonbahar ekinoksu denir.

Sonbahar Ekinoksu nedir, ne zaman 2021? Sonbahar mevsimi özellikleri, ayları nelerdir? Gece gündüz eşitliği nedir, ne zaman?  

SONBAHAR MEVSİMLERİ ÖZELLİKLERİ, AYLARI NELERDİR?

Eylül, Ekim ve Kasım olarak bilinen Sonbahar aylarında gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir. Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.

Sonbahar Ekinoksu nedir, ne zaman 2021? Sonbahar mevsimi özellikleri, ayları nelerdir? Gece gündüz eşitliği nedir, ne zaman?  

GECE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN?

21 Eylül ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanan gece gündüz eşitliğinde aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.

Sonbahar Ekinoksu nedir, ne zaman 2021? Sonbahar mevsimi özellikleri, ayları nelerdir? Gece gündüz eşitliği nedir, ne zaman?  

21 Eylül'de Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcı olurken 23 Eylül'de ise Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gece, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüz başlar.

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