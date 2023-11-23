Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!

Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremden çok sayıda çevre ilçe ve illerde etkilendiği belirtiliyor.

Kandilli Rasathanesi depremin 17:46'da yerin 6.1km derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkez üssünün Malatya'nın Battalgazi ilçesi olduğunu depremin yerin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiğini büyüklüğünün ise 5,2 olduğunu aktardı.

PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTI

AFAD, bu depremin ardından yine merkez üssü Battalgazi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı sarsıntı olduğu aktardı.

Ayrıntılar gelmeye devam ediyor.