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  3. Songül Öden, Ukraynalı kadın mülteciler hakkında söylenilenlere ateş püskürdü! "Utanç duyuyoruz"

Songül Öden, Ukraynalı kadın mülteciler hakkında söylenilenlere ateş püskürdü! "Utanç duyuyoruz"

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken yapılan bazı yorumlara sinirlenen ünlü oyuncu Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini duyunca çılgına döndü.

Songül Öden, Ukraynalı kadın mülteciler hakkında söylenilenlere ateş püskürdü! "Utanç duyuyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar herkesi şaşkına uğrattı.

Bazı Twitter kullanıcıları 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini paylaşması üzerine oyuncu Songül Öden, paylaşımlara sessiz kalmadı.

Songül Öden, Ukraynalı kadın mülteciler hakkında söylenilenlere ateş püskürdü! Utanç duyuyoruz

"DÜŞÜN KADINLARIN YAKASINDAN"

Instagram  hesabından paylaşım yapan Öden; "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Songül Öden, Ukraynalı kadın mülteciler hakkında söylenilenlere ateş püskürdü! Utanç duyuyoruz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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