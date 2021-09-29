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  3. Sonuçlar bu hafta açıklanabilir! Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

Sonuçlar bu hafta açıklanabilir! Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

Polis olmak isteyen binlerce kişinin haftalardır hazırlandığı 27. dönem POMEM mülakatlarına toplam 8 bin öğrenci alımı için başvuru yapan adaylar şimdilerde POMEM sözlü mülakat sonuçlarını bekliyorlar. Peki, Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar...

Sonuçlar bu hafta açıklanabilir! Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

Açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezleri olan POMEM'de polis memur yetiştirmek üzere eğitim verilmektedir.  2021 yılı 27. dönem mülakatlarının sonuçları son günlerde sık sık araştırılıyor. Sonuçlar Polis Akademisi tarafından yayımlanacak. Peki, Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik...

Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

POLİS AKADEMİSİ SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2021 POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirtilmedi. 27.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının yayınlanacağı tarih netleştiği takdirde bolgegundem.com haber sitemizde detaylarına yer verilecek. Ancak, mülakat sonuçlarının en geç bu hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

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