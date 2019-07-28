Sophie Marceau Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SOPHİE MARCEAU KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Kasım.1966

Sophie Marceau kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sophie Marceau doğum yeri : Paris, Fransa

SOPHİE MARCEAU BİYOGRAFİSİ

Fransız sinema oyuncusu

Sophie Marceau, 17 Kasım 1966 tarihinde Fransa’nın başşehri Paris’de doğmuştur. Asıl adı Sophie Danièle Sylvie Maupu’dır. Annesi Simone Morisset ve babası Benoît Maupu o dokuz yaşındayken boşandı. Sylvain adında bir erkek kardeşi var. Paris Ecole Florent'de okudu.

Sophie Marceau 1980 yılının Şubat ayında bir model ajansına kayıt oldu. Ardından hemen 1980 yılında La Boum / Patlarsam Yanarsın filminde oynadı.

1984 yılında “Joyeuses Paques / Maceralı Tatil” filminde Jean Paul Belmondo ile beraber oynadı. Yine 1984 yılında “Fort Saganne” filminde Gerard Depardieu, Sophie Marceau, Catherine Deneuve birlikte rol aldı.

Sophie Marceau, 1994yılında “D'artagnan'in Kızı” filminde D'artagnan'in Kızı Eloïse d'Artagnan karakterini canlandırırken Philippe Noiret, Charlotte Kady, Claude Rich, Jean-Luc Bideau ile beraber rol aldı.

1995 yılında yönetmenliğini Mel Gibson’un yaptığı “Braveheart / Cesur Yürek” filminde Prenses İsabelle karakterini canlandırırken Mel Gibson, Brendan Gleeson, Catherine McCormack, Brian Cox ile beraber oynadı.

Yazdığı yarı otobiyografik bir roman olan “Menteuse: récit” adlı kitabıbı 1996 yılında yayınladı.

Lev Tolstoy'un aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Bernard Rose’nun yaptığı 1997 yılında çekimleri Rusya’da yapılan “Anna Karenina” filminde Anna Karenina karakterini Sophie Marceau canlandırırken filmde; Sean Bean, Alfred Molina, Mia Kirshner, Danny Huston rol almıştır.

1999 yılında “James Bond: Dünya Yetmez” filminde Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Denise Richards, Judi Dench, Robbie Coltrane rol aldı.

2007 yılında “Trivial / Hotel Riviera” filminde sonradan eşi olacak Christopher Lambert ile beraber rol aldı.

Polonyalı film yönetmeni Andrzej Zulawski ile 1985–2001 yılları arasındaki birlikteliğinden Vincent Żuławski (d. 24 Temmuz 1995) adında oğlu vardır.

1996 yılında Moskova'da Anna Karenina filminin setinde film yapımcısı Jim Lemley ile tanıştıktan sonra 2001–2007 yılları arasındaki birlikteliğinden Juliette Lemley (d. 13 Haziran 2002) adında kızı vardır.

Sophie Marceau, 2007 yılından beri birlikte olduğu oyuncu Christopher Lambertile 2012 yılında evlendi. 11 Temmuz 2014 tarihinde boşandı.

2015 yılında Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde jüri üyeliği yaptı.



Kitapları:

1996 - Menteuse: récit

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2007 - La disparue de Deauville /Trivial / Hotel Riviera

2002 - Parlez-moi d'amour /Love to Me

Oyuncu :

2018 - Mrs Mills (Hélène)(Sinema Filmi)

2015 - Une histoire d'âme (Viktoria) (Tv Filmi)

2015 - La taularde (Mathilde Leroy) (Sinema Filmi)

2014 - İlk Görüşte Aşk (Elsa)(Sinema Filmi)

2014 - Aşk ve Terapi (Judith Chabrier (Sinema Filmi)

2013 - Arrêtez-moi / Biri Beni Durdursun (Suçlu) (Sinema Filmi)

2012 - Mutluluk Asla Yalnız Gelmez (Charlotte) (Sinema Filmi)

2010 - Aşka Fırsat Ver (Margaret) (Sinema Filmi)

2009 - LOL (Anne) (Sinema Filmi)

2009 - Dönüşüm (Jeanne) (Sinema Filmi)

2008 - Tehlikeli Kadınlar (Louise Desfontaines) (Sinema Filmi)

2008 - De l'autre côté du lit (Ariane Marciac) (Sinema Filmi)

2007 - La disparue de Deauville /Trivial / Hotel Riviera (Victoria, Lucie) (Sinema Filmi)

2005 - L'hebdo Cinéma (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

2005 - Anthony Zimmer (Chiara Manzoni) (Sinema Filmi)

2004 - Le Grand Journal De Canal+ (Kendisi) (Tv Programı) (5 Bölüm)

2003 - Alex ve Emma (Polina Delacroix) (Sinema Filmi)

2001 - Müzedeki Hayalet (Lisa) (Sinema Filmi)

2000 - Sadakat (Clelia) (Sinema Filmi)

1999 - Tatlı Tesadüf (Lila Dubois) (Sinema Filmi)

1999 - James Bond Dünya Yetmez (Elektra King) (Sinema Filmi)

1999 - Bir Yaz Gecesi Rüyası (Hippolyta) (Sinema Filmi)

1997 - Yürek Yangını (Elisabeth Laurier) (Sinema Filmi)

1997 - Markiz (Markiz) (Sinema Filmi)

1997 - Anna Karenina (Anna Karenina ) (Sinema Filmi)

1995 - Braveheart / Cesur Yürek (Prenses İsabelle) (Sinema Filmi)

1995 - Bulutların Ötesinde (Kız) (Sinema Filmi)

1994 - D'artagnan'in Kızı (Eloïse d'Artagnan) (Sinema Filmi)

1991 - La note bleue (Sinema Filmi)

1985 - Police (Noria) (Sinema Filmi)

1985 - Budala (Mary) (Sinema Filmi)

1984 - Maceralı Tatil (Julie) (Sinema Filmi)

1984 - Fort Saganne (Sinema Filmi)

1982 - Patlarsam Yanarsın 2 (Vic Beretton) (Sinema Filmi)

1980 - La Boum / Patlarsam Yanarsın (Vic Beretton) (Sinema Filmi)

1976 - La Nuit Des Césars (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)