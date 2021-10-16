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  3. Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: "Boşanma yok"

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: "Boşanma yok"

Bedirhan Soral’ın önceki gece Cihangir’de verdiği marka tanıtım partisine ünlü oyuncular akın etti. Soral kardeşler, boşanma haberleriyle gündem olan Bensu Soral’a destek çıktı. Hande Soral "Boşanmadılar, başka bir şey de sormayın. Onların adına bizim yorum yapmaya hakkımız yok” yanıtını verdi.

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: "Boşanma yok"

Bensu Soral’ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral, önceki akşam Cihangir’de Emily’s adlı mekanda bir markayla ortaklaşa yaptığı tanıtım partisi verdi.

Başta ablası Hande Soral ve eşi İsmail Demirci ile ikiz kardeşi Bensu Soral’ın katıldığı davete, Hande Doğandemir, İlayda Alişan, Didem Soydan, Büşra Develi, Melisa Şenolsun, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerde akın etti.

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: Boşanma yok

Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile fotoğraf çektirdi.

ONLAR ADINA YORUM YAPMA HAKKIMIZ YOK

Partiye eşi İsmail Demirci ile katılan Hande Soral çıkışta, “Kardeşim Bedirhan’ın bir markayla yaptığı tanıtım partisiydi, çok keyifliydi” diye konuştu. Kardeşi Bensu Soral’ın evliliği hakkında gelen sorulara Soral, “Boşanmadılar, başka bir şey de sormayın. Onların adına bizim yorum yapmaya hakkımız yok, kendisi içeride, çıkışta sorarsınız” yanıtını verdi.

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: Boşanma yok

ŞU ANDA İLİŞKİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bensu Soral, çıkan boşanma haberini yalanladı: “Gerçek değil. Biz zaten birlikte bir açıklama yaptık, sizlerden de bir şey gizlemiyoruz. Olayı anlattığımız gibi, bir karar veremedik ama boşanma söz konusu değil. Olursa sizden saklamayız, paylaşırız. Şu an ilişkimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki olmazsa da kısmet bu işler. Ben size gerçeklerden bahsediyorum, lütfen çıkan söylentilere itibar etmeyin.” 

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: Boşanma yok

BAŞKA MEKANDA BULUŞTULAR

Hakan Baş, Bedirhan Soral’ın partisine geldi ancak geceden erken ayrılarak başka bir mekana geçti. Bensu Soral da partinin ardından eşinin yanına geçti. Gecenin sonunda aynı araca geçen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: Boşanma yok

Bedirhan Soral, davete manken sevgilisi Anastasia Shumilova’yla katıldı.

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: Boşanma yok

Hande Doğandemir, “Pandemiden dolayı göremediğim arkadaşlarımı gördüm” dedi. Oyuncu, Yağız Can Konyalı ile aralarında çıkan aşk haberlerine ise: “Arkadaşım demiştim. Henüz bir şey değişmedi, hâlâ arkadaşız.” dedi.

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: Boşanma yok

Ali Kalyoncu - Didem Soydan - Umut Eker

Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: Boşanma yok

İlayda Alişan - Büşra Develi

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