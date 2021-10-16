Soral kardeşler bir arada! Hande, kardeşi Bensu Soral'a destek çıktı: "Boşanma yok"

Bensu Soral’ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral, önceki akşam Cihangir’de Emily’s adlı mekanda bir markayla ortaklaşa yaptığı tanıtım partisi verdi.

Başta ablası Hande Soral ve eşi İsmail Demirci ile ikiz kardeşi Bensu Soral’ın katıldığı davete, Hande Doğandemir, İlayda Alişan, Didem Soydan, Büşra Develi, Melisa Şenolsun, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerde akın etti.

Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile fotoğraf çektirdi.

ONLAR ADINA YORUM YAPMA HAKKIMIZ YOK

Partiye eşi İsmail Demirci ile katılan Hande Soral çıkışta, “Kardeşim Bedirhan’ın bir markayla yaptığı tanıtım partisiydi, çok keyifliydi” diye konuştu. Kardeşi Bensu Soral’ın evliliği hakkında gelen sorulara Soral, “Boşanmadılar, başka bir şey de sormayın. Onların adına bizim yorum yapmaya hakkımız yok, kendisi içeride, çıkışta sorarsınız” yanıtını verdi.

ŞU ANDA İLİŞKİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bensu Soral, çıkan boşanma haberini yalanladı: “Gerçek değil. Biz zaten birlikte bir açıklama yaptık, sizlerden de bir şey gizlemiyoruz. Olayı anlattığımız gibi, bir karar veremedik ama boşanma söz konusu değil. Olursa sizden saklamayız, paylaşırız. Şu an ilişkimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki olmazsa da kısmet bu işler. Ben size gerçeklerden bahsediyorum, lütfen çıkan söylentilere itibar etmeyin.”

BAŞKA MEKANDA BULUŞTULAR

Hakan Baş, Bedirhan Soral’ın partisine geldi ancak geceden erken ayrılarak başka bir mekana geçti. Bensu Soral da partinin ardından eşinin yanına geçti. Gecenin sonunda aynı araca geçen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Bedirhan Soral, davete manken sevgilisi Anastasia Shumilova’yla katıldı.

Hande Doğandemir, “Pandemiden dolayı göremediğim arkadaşlarımı gördüm” dedi. Oyuncu, Yağız Can Konyalı ile aralarında çıkan aşk haberlerine ise: “Arkadaşım demiştim. Henüz bir şey değişmedi, hâlâ arkadaşız.” dedi.

Ali Kalyoncu - Didem Soydan - Umut Eker

İlayda Alişan - Büşra Develi