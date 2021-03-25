Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım başından vuruldu!

İddiaya göre söz konusu olay, geçen gece Yozgat’ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, ilk önce Sorgun Devlet Hastanesi’ne, sonra Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Salkım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Doğum gününde başından vurulan savcının başka kamu personellerinin de bulunduğu bir ev toplantısında yaralandığı öğrenildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Olay ile ilgili Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Söz konusu açıklama şu şekilde: " Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde Cumhuriyet Savcısı Ö.S.'nin silahla yaralanması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Doğum günü kutlaması sırasında Ö.S.'nin silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan ifadelerinde, Ö.S.'nin evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ö.S'nin tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"