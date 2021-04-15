Sosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı: Sendika temsilcileri anlaşmadan memnun

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek 2021 yılında belediyede çalışan memurların sosyal denge sözleşmeleri üzerinde görüşmeler gerçekleştiren Bem Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan ile Sendikanın Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ın, Başkan Kılınç'la yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Yapılan anlaşma sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, personelin ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik anlaşma sağlanan Sosyal Denge Tazminatının alın teri döken tüm personele hayırlı olmasını diledi. Sendika temsilcileri ise anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI