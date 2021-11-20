Sosyal medya bu diyalogu konuşuyor! Ersan Şen ile Mücahit Birinci arasında tartışma

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programında AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci ile Hukukçu Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.

Ekonomik gelişmelerin ışığında Merkez Bankası'ndaki görev değişimlerinin masaya yatırıldığı programda, ikili arasında yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte çok konuşulan o diyalog:

Ersan Şen: Naci Ağbal gibi bir insanı, Merkez Bankası Başkanlığına getirip de sabahın 4'ünde niye görevden alıyorsunuz, gerekçesi ne arkadaş. Ne yaptı bu adam?

Mücahit Birinci: Anayasal yetkisi var.

Şen: Ne yaptı? Hiçbir şekilde hukuk devletinde 'Anayasal yetkisi vardır' diyerek işin içinden kurtulamazsınız. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize.

Mücahit Birinci: Alışacaksınız, alışacaksınız

Ersan Şen: Hayır hiçbir şeye alışmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti pahalı hayata alışmayacak. Tuzu kuru olanla belki bundan etkilenmeyebilir ama insanlar çarşı pazarda mahvoluyor. Böyle bir şey var mı? Cebindeki para pul oldu, Ne demek, nasıl söylersin bunu? Para kazanabilirsin, bizde kazanıyoruz. Benim derdim yok ama vatandaş öyle demiyor.

Ersan Şen

Mücahit Birinci