Sosyal medya devlerine son uyarı: 19 Ocak'ta reklam yasağı geliyor!

YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Ancak Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram’ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise şu ana kadar adım atmadı.

Bugüne kadar Facebook, Instagram ve Twitter'a 40'ar milyon lira para cezası kesilmişti. Bu kez yasakları dinlemeyen bu sosyal ağ sağlayıcıları için reklam yasağı devreye giriyor.

ŞİRKETLERE TANINAN SÜRE DOLUYOR

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’nın öngördüğü düzenleme uyarınca, şirketlere öngörülen para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 Ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği belirtildi.

Düzenlemeye göre, şu ana kadar Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Linkedin ve Pinterest, önümüzdeki salı gününde kadar temsilcilik için adım atmazsa bundan sonra Türkiye’de reklam alamayacak.

O PLATFORMLARLA REKLAM SÖZLEŞMESİ YAPILAMAYACAK

Milliyet'in haberine göre reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı ile söz konusu platformlarla reklam sözleşme yapılamayacak, bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.