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  3. Sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer dudaklarını yaptırma sebebini açıkladı! Enes Batur bu yanıtı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi! "Daha güzel..."

Sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer dudaklarını yaptırma sebebini açıkladı! Enes Batur bu yanıtı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi! "Daha güzel..."

Enes Batur, bir zamanlar aşk yaşadıkları konuşulan kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Ecenaz Üçer'e "Neden dudaklarını yaptırıyorsun?" sorusunu yöneltmesi üzerine aldığı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Enes Batur'un sevgilisi olarak lanse edilen ve bir süre Yoturuber ile samimi pozlar veren Ecenaz Üçer Youtube'da çektiği videolar ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oldukça iddialı giyen Ecenaz Üçer'in yaptırdığı estetikler de gözlerden kaçmıyor.

Sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer dudaklarını yaptırma sebebini açıkladı! Enes Batur bu yanıtı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi! Daha güzel...

Enes Batur, 24 yaşındaki Üçer'e "Dudak yaptırdın değil mi? Neden yaptırıyorsun?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine,  "Evet yaptırdım, daha güzel öpüşebilmek için" şeklinde yanıt veren Ecenaz Üçer'in bu videosu Tiktok'ta viral oldu.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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