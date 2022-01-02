Sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer dudaklarını yaptırma sebebini açıkladı! Enes Batur bu yanıtı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi! "Daha güzel..."

Enes Batur'un sevgilisi olarak lanse edilen ve bir süre Yoturuber ile samimi pozlar veren Ecenaz Üçer Youtube'da çektiği videolar ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oldukça iddialı giyen Ecenaz Üçer'in yaptırdığı estetikler de gözlerden kaçmıyor.

Enes Batur, 24 yaşındaki Üçer'e "Dudak yaptırdın değil mi? Neden yaptırıyorsun?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine, "Evet yaptırdım, daha güzel öpüşebilmek için" şeklinde yanıt veren Ecenaz Üçer'in bu videosu Tiktok'ta viral oldu.