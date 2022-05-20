Sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiası! Gözaltına alındı!

Sosyal medya fenomeni S. B., dün gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu. Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan GBT incelemesinin ardından B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. S. B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan S. B., Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. B., Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.