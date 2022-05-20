Son dakika! AFAD duyurdu! Tunceli'de 3,5 deprem!Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 gözaltıMHP Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin görevinden istifa etti! Sosyal medya hesabından duyurdu!Son dakika! Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 şüpheliye operasyonSosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiası! Gözaltına alındı!Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...Seeing tobacco in a dreamSeeing slap in a dreamİkmal İmtihanı ne demek, TDK'ya göre İkmal İmtihanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Wearing a gold necklace in a dream
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiası! Gözaltına alındı!

Sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiası! Gözaltına alındı!

Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni S.B., İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiası! Gözaltına alındı!

Sosyal medya fenomeni S. B., dün gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu. Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiası! Gözaltına alındı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan GBT incelemesinin ardından B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. S. B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan S. B., Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. B., Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.

Sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiası! Gözaltına alındı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT