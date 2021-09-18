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Sosyal medya fenomeninden korkutan kaza! Aleyna Yaren motosikletten fırlayıp yola savruldu!

Kadıköy'de, motosiklet sürücüsü, sosyal medya fenomeni olan Aleyna Yaren, otomobille çarpışması sonucu fırlayarak yola savruldu.

Sosyal medya fenomeninden korkutan kaza! Aleyna Yaren motosikletten fırlayıp yola savruldu!

Sosyal medya hesaplarından motosiklet sürdüğü videoları paylaşarak takipçi edinen fenomen Aleyna Yaren, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde motosiklet kazası geçirdi.

Sokak içerisinden motosikletiyle caddeye giriş yapan Yaren, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile çarpışmasının sonucunda motosiklet üzerinden fırlayan Yaren, yola savruldu.

Sosyal medya fenomeninden korkutan kaza! Aleyna Yaren motosikletten fırlayıp yola savruldu!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazadan yara alamadan kurtulan genç fenomeni tedbir amaçlı ayakta kontrol etti.

Sosyal medya fenomeninden korkutan kaza! Aleyna Yaren motosikletten fırlayıp yola savruldu!

“SUÇ BENDE”

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan fenomen Aleyna Yaren, farklı güzergaha girmek zorunda kaldığını ve ters yönden caddeye girdiği için otomobil ile çarpıştığını söyleyerek, "Suç aslında bende. Neyse ki motosiklet üzerindeyken gerekli önlemleri almış korumalıklarımı takmıştım. Motosikletimde ve çarptığım araçta ufak çapta maddi hasar oluştu” diye konuştu.

Sosyal medya fenomeninden korkutan kaza! Aleyna Yaren motosikletten fırlayıp yola savruldu!

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