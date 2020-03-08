Sosyal medya kullanıcılarından Katar manşetine 'Esad'lı tepki!

Sözcü'nün bugünkü manşetinde Katar'a ilişkin bir özel haber yer aldı.

Haber "Nedir bu Katar aşkı!" başlığıyla verildi. Habere göre; Katar ve Türkiye arasında "Şehircilik İş Birliği Anlaşması" imzalandı. Bundan böyle iki ülke kentsel dönüşüm projeleri yapacak.

KATAR DAHA ÖNCE DE HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Tank palet fabrikasının Katar ile ortak olarak işletiminde, Kanal İstanbul projesi kapsamında Emirin annesinin bölgeden arazi satın almasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen uçak meselesinde üzerinden attığı manşetlerle eleştiri almıştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ

Sözcü gazetesinin Katar'ı tekrar hedef alması eleştiri konusu oldu. Gazetenin Suriye'de sivilleri katleden Türk askerine saldıran Esad ile sürekli görüşülmesi yönünde algı yapmasını sosyal medyada dillendiren bazı kullanıcılar "Nedir sizdeki Esed aşkı?" Diye soruyor muyuz?" diye tepki gösterdi.

VEFA VURGUSU YAPTILAR

Kullanıcılar, Katar ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere de vurgu yaptı. Ankara ve Doha'nın zor zamanlarda birbirlerine nasıl destek olduklarını da söyleyen Twitter kullanıcıları, "Katar Arap Birliği'nin dışladığı, bizim her zaman yanımızda olan bir dost ülke" ifadelerini kullandı.