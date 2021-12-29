Sosyal medya tek ses oldu! KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta elenen adaylar isyan etti! "Sesimizi duyan yok mu? "

Türkiye'de öğretmen olmak isteyen adaylar KPSS sınavına girdikten sonra sözlü mülakatla giriyor ve ardından tercih işlemi yapmaya hak kazanıyor. KPSS'de yüksek puan alarak atanmayı bekleyen öğretmen adayları sözlü mülakattan geçerli puan alamadığı için eleniyorlar. Bu duruma tepki gösterenlerden biri Binnur Felek Karakoyun oldu. Ayrıca Karakoyun gibi çok sayıda aday da mülakatta elenmesine tepki gösterdi.

HAMİLEYKEN SINAVA GİRMİŞTİ

Almanca branşında öğretmen olmak için sınava giren ve 91.51964 puan alan Binnur Felek Karakoyun, atanmayı beklerken mülakattan aldığı 51.000000 puan nedeniyle tercih yapmaya hak kazanamadı. Bu duruma yaptığı paylaşımla tepki gösteren Karakoyun," Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde coviddim üstelik bebeğime bir şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var? " ifadelerini kullandı.

92 PUAN ALDI, MÜLAKATTA ELENDİ

Twitter'da yer alan başka bir paylaşımda ise Felsefe öğretmeni olmak için sınava giren Sare Halıcı, sınavdan 92.79053 puan almasına karşın mülakatta 58.000000 aldığı için tercih yapmaya hak kazanamadı. Çok sayıda aday bu konuda paylaşım yaparak tepkilerini dile getirirken Twitter'da #mülakatahayır etiketi gündem oldu.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

- Ortaokul sonunda sınava gir başarılı ol..

Lise sonunda sınava gir başarılı ol..

Üniversite sonunda sınava gir başarılı ol..

SONUÇ: mülakatta elen

Bunun neresi adalet açıklar mısınız?

Cevap: kimse açıklayamadı!!!

- Daha yüksek sesle, defalarca, daha çok haykırarak mülakata hayır….

- İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS' de, bölümümde 1. Oldum.

Alanımda doktora yapıyorum.

Hangi kıstasa göre elediniz ?

- Komisyonda yer alanların hepsi bir araya gelse, ömür boyu çalışsa bu puanı alamaz ama verdikleri sözlü puan içler acısı.

- Emeğimizin karşılığını görememek çok acı. Sesimizi duyan yok mu ?

- KPSS'den 80-90 puan alanlar mülakatta 50 alıp tercih yapmaya hak kazanamamışlar. Bütün sene çalışıyor 90 puan alıyor derece yapıyor ama tercih yapamıyor. Sebebini kendisi de bilmiyor. Bilen varsa anlatsın bir.

- Birey KPSS sınavına giriyor. 90 ve üstü alıyor. Bu notu almaya çalışan birey gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Sonra ne mi oluyor? Mülakat diye bir şey var. Bireyi sorgulayan heyet, o sınava girse barajı geçemez. Fakat 90 alan bireye 50 veriyor ve eliyor. Pes.

- KPSS de ilk 100e giren kuzenimi de elediler. Düşünsenize bir buçuk milyon insan içinde ilk 100e giriyorsunuz ve saçma sapan bir mülakattan eleniyorsunuz!!!