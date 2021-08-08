Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Kediye işkence yaparak öldüren kişi tutuklandı!
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen 22 yaşındaki Cihan G.'nin Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Üsküdar'da bir kediyi işkence ederek öldürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Cihan G., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta, bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cihan G., gözaltına alınmıştı.