Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirveye çıktı!8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!Bomba iddia! Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola diziden ayrılıyor mu?Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Kediye işkence yaparak öldüren kişi tutuklandı!Yangınlarda son durum ne? 10 gün sonra sevindiren haber geldi!Başvurular başlıyor! Suudi Arabistan'ın Umre ziyaretleri hakkında kararı belli oldu!Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Ulaşımda aksamalar olabilir! İşte 8 Ağustos 2021 Pazar hava durumuAntalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı noktada yangın!Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, Yasak Elma dizisine dahil oluyor
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Kediye işkence yaparak öldüren kişi tutuklandı!

Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Kediye işkence yaparak öldüren kişi tutuklandı!

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen 22 yaşındaki Cihan G.'nin Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Kediye işkence yaparak öldüren kişi tutuklandı!

Üsküdar'da bir kediyi işkence ederek öldürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Cihan G., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta, bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cihan G., gözaltına alınmıştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT