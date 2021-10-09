Bahçeşehir Koleji 78 -79 Fenerbahçe Beko| Basketbol maçı sonucuKonya'da virajı alamayarak takla atan motosiklet sürücüsünden kötü haber! KurtarılamadıMüstahaklık ne demek, TDK'ya göre Müstahaklık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sosyete dünyasının merakla beklenen düğünü gerçekleşti! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi!Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Köpeği metrelerce sürükleyen traktör sürücüsü hakkında yeni gelişme!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 9 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021Dorse ne demek, TDK'ya göre Dorse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?SON DAKİKA! Avusturya Başbakanı istifa etti!Siirt'te baraj gölüne giren kişilerden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı!Suudi Arabistan'dan flaş karar! Umre izni kimlere verilecek?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Köpeği metrelerce sürükleyen traktör sürücüsü hakkında yeni gelişme!

Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Köpeği metrelerce sürükleyen traktör sürücüsü hakkında yeni gelişme!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına bağlanan köpeği sürüklediği iddia edilen sürücü gözaltına alınırken sürücünün traktörü çalıştırdığı sırada köpeği fark etmediği ileri sürüldü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Köpeği metrelerce sürükleyen traktör sürücüsü hakkında yeni gelişme!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, traktörün arkasına bağlanan bir köpek metrelerce sürüklendi. Sürüklenen köpeğin görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

"HİÇ HABERİ YOK"

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı'da olay yerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili traktör sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.

Köyde yaşayan sürücünün yakını Recep Ö., burada çadır kuran vatandaşların köpeği römorka bağladığını ifade ederek, "Römorklar burada duruyordu. Günendi toplamak için burada çadır kuruyorlar. Köpeği de römorkun arkasına bağlıyorlar. Amcamınoğlu da benim araba diyerek, arkasındaki köpeği görmemiş. Bakmamış arkasına, köpeğin bağlı olduğundan hiç haberi yok. O şekilde olmuş olay. Köpek ölmemiş" dedi.

Ayrıca römorka bağlandıktan sonra sürüklenerek yaralandığı iddia edilen köpeğin, sahipleri tarafından alınıp kendi imkanlarıyla tedavi edildikten sonra götürüldüğü de öne sürüldü.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT